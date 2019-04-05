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蔡依林「霸氣抓領口」緊貼小鮮肉！下一秒差點嘴對嘴　網激動：姐不可以！

記者韓景樺／綜合報導

天后蔡依林近來擔任大陸選秀節目《青春有你》的舞蹈導師，5日播出的最新一期節目中，她與練習生管櫟、孫澤霖、馮俊傑、嘉羿和連淮偉在導師合作舞台中表演了《怪美的》，過程中還一度與嘉羿貼緊緊，距離近到差點吻上，霸氣的女王風範震懾全場。

 ▲▼蔡依林《青春有你》和練習生表演《怪美的》。（圖／翻攝自微博／愛奇藝青春有你）

▲蔡依林《青春有你》和練習生表演《怪美的》。（圖／翻攝自微博／愛奇藝青春有你）

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在事前排練時，5位練習生因為導師還沒進練習室，於是搞笑拿蔡依林的人型立牌來排舞，有模有樣的走位，讓站在門口的她看了哭笑不得。推門進去後，她才知道自己要擔當C位，不過面對這樣的重責大任落到身上，蔡依林顯得很淡定，甚至自信反問「不然誰敢分C位，站出來！」

▲▼蔡依林《青春有你》和練習生表演《怪美的》。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲▼蔡依林《青春有你》和練習生表演《怪美的》。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲▼蔡依林《青春有你》和練習生表演《怪美的》。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲蔡依林在《青春有你》擔任舞蹈導師。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

訓練開始後，蔡依林一秒表情嚴肅地進入狀態，認真指導每個學員的動作，過程中為了和連淮偉配合一個倚靠在對方身上的舞步，更讓她急得直接大喊「你、你有沒有吃飯！」更忍不住彎下身拍了下連淮偉的腿，提醒他「大腿要有力一點！」讓一旁的其他練習生全笑翻。

▲▼蔡依林《青春有你》和練習生表演《怪美的》。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲▼蔡依林《青春有你》和練習生表演《怪美的》。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲▼蔡依林《青春有你》和練習生表演《怪美的》。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲蔡依林在練習過程中認真指導練習生們。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

而正式的舞台，蔡依林以一身螢光黃運動裝搭高跟鞋，加上超大圓圈耳環，一出場就氣場全開。過程中她不但自己享受表演，也不時和練習生們有眼神上的交流，連一個挑眉都展現了十足的性感。而其中一幕蔡依林一把霸氣抓過嘉羿的襯衫領口，2人距離瞬間拉超近，嘴唇差一點就要親上，下一秒又伸手把男方推開的畫面，更是讓粉絲光看就忍不住激動，直喊「姐你不可以」、「不許親別人」，更有人哀怨回「一時不知道是羨慕姐還是羨慕嘉羿」。

▲▼蔡依林《青春有你》和練習生表演《怪美的》。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲▼蔡依林《青春有你》和練習生表演《怪美的》。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲▼蔡依林《青春有你》和練習生表演《怪美的》。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲▼蔡依林《青春有你》和練習生表演《怪美的》。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲蔡依林《青春有你》和練習生表演《怪美的》，互動很吸睛。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

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