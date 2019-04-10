吳亦凡巡演門票秒殺！粉絲曝搶票成功截圖　「歌手名字」網一看笑哭了

記者韓景樺／綜合報導

男星吳亦凡（Kris）退出韓團「EXO」後回國發展有成，在影劇、綜藝和音樂領域都有亮眼表現，人氣超高。近來他宣佈將展開個人巡演，10日下午北京場的門票一開賣就火速售罄，混亂之中還有網友誤買到汪峰的演唱會門票，讓人哭笑不得。

▲吳亦凡擁有高人氣。（圖／翻攝自微博／吳亦凡）

請繼續往下閱讀...

吳亦凡2月底在IG宣告將舉辦「天·地·東·西·ALIVE TOUR」巡迴演唱會，並透露會帶給歌迷一場融合東、西方音樂元素的視聽饗宴，讓首站南京場的門票一開賣就秒殺。

有了前次的可怕經驗，粉絲也紛紛找了幫手，為北京場搶票任務備戰，卻沒想到10日下午系統才剛開賣，門票依舊火速賣光，讓不少沒搶到票的歌迷崩潰不已，也讓「吳亦凡北京演唱會」成為微博的熱搜話題。

▲吳亦凡北京場演唱會門票秒殺。（圖／翻攝自微博／大麥網北京站）

有趣的是，沒買到票的粉絲崩潰，買錯了票的網友也超無奈。有網友就透露，自己拜託了好幾個朋友幫忙搶票，結果都沒買到就算了，其中一個朋友還鬧了大烏龍，傳來的購票成功截圖仔細一看，才發現竟誤買了2張6月15日將在同一場館舉行的「汪峰巡迴演唱會」，而且詢問了客服還無法退票，讓他哭笑不得。

▲吳亦凡演唱會有網友買票搞烏龍。（圖／翻攝自微博）

網友們看了他的發文都笑翻，紛紛留言「你一定是天使，我傷心2小時看到你這個笑了」、「雖然很心疼你但還是好想笑」、「對不起，看一次笑一次」，還有人建議「要不艾特一下章子怡，看她買不買」，讓原PO看了忍不住回「妮們（吳亦凡的粉絲暱稱為梅格妮）笑有多大聲，我就內心哭多大聲」。

▲吳亦凡演唱會粉絲買票搞烏龍，網友們全笑翻。（圖／翻攝自微博）