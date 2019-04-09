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Olie趴床上和玩偶「微笑對視」　側臉角度曝光激似Lucy

記者韓景樺／綜合報導

女星隋棠以名模出身，2015年嫁給老公Tony後，陸續誕下兒子Max、女兒Lucy，2018年底又喜獲第3胎Olie，一家五口超熱鬧。而日前才被出賣「猛男照」的Olie，9日也被爸爸捕捉到笑著和玩偶對視的一幕，和哥哥、姐姐超神似的輪廓，也引發網友熱議。

▲▼隋棠婚後育有3個寶貝，Max、Lucy和Olie。（圖／翻攝自IG／隋棠、Tony）

▲隋棠。（圖／翻攝自IG／隋棠）

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▲隋棠和老公婚後育有3個寶貝，Max、Lucy和Olie。（圖／翻攝自IG／隋棠、Tony）。

家有3寶的隋棠和老公經常曬出幸福的家庭日常和育兒Q照，日前夫妻倆帶Max和Lucy外出時，因為兄妹只想賴著媽媽，還讓Tony忍不住內心落寞，還逗趣PO出「沒有人要牽爸爸的手…」的影片來表達自己的無奈心情。

兄妹倆黏媽媽爭寵，Tony則轉而負責照顧老么Olie，他9日就在IG發文「Olie my boy!」並放上Olie趴在床墊上，微笑平行凝視著面前玩偶的照片，眼神十分溫柔。雖然Olie還不滿1歲，但一雙圓滾滾的大眼睛和側面超挺的俏鼻，已經看得出五官十分立體，而他略帶自然捲的黑髮、肉嘟嘟的臉頰和宛如米其林寶寶的小手臂，也萌翻大票網友。

有人看了忍不住讚Olie「頭好壯壯」，直呼他的側臉角度好像哥哥、姐姐，有人甚至直呼他是「小露西」，也有網友細心留意到Olie的大耳垂，稱讚他的耳朵形狀很漂亮。

▲▼▲▼隋棠和Tony婚後育有3個寶貝，Max、Lucy和Olie。（圖／翻攝自IG／Tony）

▲▼隋棠婚後育有3個寶貝，Max、Lucy和Olie。（圖／翻攝自IG／隋棠）

▲網友們看了Olie的最新照片，直呼跟姐姐Lucy好像。（圖／翻攝自IG／隋棠、Tony）

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隋棠, 隋棠老公, Tony, Lucy, Max, 隋棠第三胎, 奧里, Olie

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