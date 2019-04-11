潤娥親做「中式料理」！燙肉片＋淋熱油帥炸　網看傻：有什麼做不到

記者韓景樺／綜合報導

南韓女團少女時代成員潤娥（允兒）氣質清新、長相甜美，擁有一雙如小鹿般的靈動雙眸，圈粉無數。中文十級的她不僅日常對答難不倒，私下甚至更會煮中式料理，10日她就在IG分享了下廚影片，料理成果看來超美味。

▲潤娥氣質清新甜美。（圖／翻攝自IG／潤娥）

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潤娥2015年曾到大陸拍攝古裝劇《武神趙子龍》，戲中飾演俠女的她為了拍攝順利而苦練中文，戲劇殺青後也練就「中文十級」的超強實力。

▲潤娥在《武神趙子龍》裡的古裝扮相絕美。（圖／翻攝自微博／武神趙子龍）

厲害的是，她不只說得一口好中文，連做中式名菜都有模有樣。10日她便在IG發文「Dinner for today - chinese food」，透露自己因為想吃麻辣而下廚煮了一道「水煮肉片」，過程中汆燙肉片和淋上熱油的步驟都不馬虎，手法看來很熟練，紅通通的料理成果看起來賣相超好，連少時成員俞利看了都忍不住驚呼「看起來好好吃」。

▲潤娥親自下廚做水煮肉片。（圖／翻攝自IG／潤娥）

而網友們看了也忍不住誇她是「潤娥大廚」、「出師了」、「入得廚房出得廳堂」，更搞笑發問「哪裡可以買到林允兒牌的麻辣燙」、「告訴我，有什麼是林允兒做不到的！」讓人見識到女神的另一種圈飯魅力。

▲潤娥的水煮肉片看起來賣相很好。（圖／翻攝自IG／潤娥）