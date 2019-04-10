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余文樂驚見麻吉和愛妻約吃飯！　「巧合穿情侶裝」讓他一秒森77

記者韓景樺／綜合報導

香港男星余文樂和名模王棠云（Sarah）結婚2年，育有1個寶貝兒子余初見（Cody），夫妻倆婚後常在IG上大方放閃和分享育兒日常，滿足網友們的好奇心。10日王棠云也在IG分享了和好友見面的開心合照，想不到竟被老公眼尖發現2人穿「情侶裝」，頓時大吃飛醋。

▲▼王棠云和王信凱穿情侶裝，余文樂吃醋了。（圖／翻攝自IG／余文樂、王棠云）

▲王棠云和王信凱穿情侶裝，余文樂吃醋了。（圖／翻攝自IG／余文樂、王棠云）

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王棠云成為香港媳婦後，經常帶著兒子往返台灣、香港兩地，10日她難得和夫妻倆的共同好友王信凱見面吃飯，似乎見了面才發現2人有默契地穿上了同款上衣，還剛好是一黑一白，於是合照PO上IG限時動態，還開心寫下「什麼樣的巧合」。

▲▼王棠云和王信凱穿情侶裝，余文樂吃醋了。（圖／翻攝自IG／余文樂、王棠云）

▲王棠云和王信凱見面，穿著同款的上衣。（圖／翻攝自IG／王棠云）

沒想到余文樂看了之後大吃飛醋，不但截圖轉發到自己的限時動態上，還搞笑配字「你們穿情侶裝！這麼明目張膽」，文中不忘加上憤怒到鼻孔噴煙的表情符號，讓人超有畫面。

▲▼王棠云和王信凱穿情侶裝，余文樂吃醋了。（圖／翻攝自IG／余文樂、王棠云）

▲看到王棠云和王信凱穿情侶裝，余文樂吃醋了。（圖／翻攝自IG／余文樂）

其實王信凱是籃球員出身，和彭于晏、范瑋琪、陳建州等人都是好友，他和余文樂私下也是出了名的麻吉。2人不僅穿衣風格和有型外貌相當神似，興趣也很接近，經常相約去打籃球、衝浪。余文樂這次開玩笑的吃醋，不僅能看出他對老婆的關注，也體現了和王信凱之間的好交情。

▲▼王信凱和余文樂、彭于晏是好友。（圖／翻攝自IG／王信凱）

▲▼王信凱和余文樂、彭于晏是好友。（圖／翻攝自IG／王信凱）

▲王信凱和余文樂、彭于晏是好友。（圖／翻攝自IG／王信凱）

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