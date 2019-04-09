小學生暴動圍住！周杰倫「近距離簽名」影片曝光　網哭：太幸福

記者韓景樺／綜合報導

天王周杰倫和昆凌結婚後，陸續迎來女兒小周周（Hathaway）及兒子Romeo，一家四口生活幸福，更常在IG曬出育兒日常，讓人見識到他私下溫柔好爸爸的一面。而9日下午他也分享了自己被孩子們包圍要簽名的一幕，貴為歌壇天王的他來者不拒，看來親和力滿點。

▲周杰倫貴為天王，但現身校園卻頗具親和力。（圖／翻攝自IG／周杰倫）

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周杰倫日前才被老婆昆凌爆料很疼愛2個孩子，但有時仍會和小周周、Romeo爭寵，讓外界意外發現天王內心柔軟的一部分。9日他在IG曬出一張被小學生們團團包圍要簽名的照片，並發文「你們開心，我就開心」，文中附上的笑臉表情符號，看得出他的好心情。

一身黑衣還戴著毛帽的周杰倫看起來十分低調，在孩子們遞向自己的白紙上簽下名字，臉上也完全沒有露出不耐煩的表情。也許是很久沒有出席校園活動，他也在發文中調侃自己「看起來像學校簽名會，剛出道的感覺」。

▲周杰倫驚喜現身校園。（圖／翻攝自IG／周杰倫）

隨後周杰倫也分享了現場的影片，可以看到孩子們見到偶像興奮地一湧而上，無論旁邊的人怎麼哄勸「我們要回家囉」、「回教室」，都沒辦法制止他們的熱情。而被包圍在中心的周杰倫沒有多說話，只是耐心地接過白紙，仔細簽上名字再還給小朋友們。網友們看了以後大呼羨慕，紛紛留言「這群小朋友太幸福了」、「杰倫哥在小學生界也是大紅人」、「我這麼大的時候你怎麼不來我們學校」，更有人搞笑呼籲「弟弟妹妹們拿到簽名要回去框起來，太值錢了！」

▲周杰倫被小學生包圍。（圖／翻攝自IG／周杰倫）

▼周杰倫現身校園。（影片／翻攝自IG／周杰倫，如遭刪除請見諒。）