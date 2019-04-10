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周杰倫開始錄音！Darren探班「慶祝伴手禮」擺滿桌　天王看了驚呆：真的很誇張

記者韓景樺／綜合報導

歌壇天王周杰倫2016發行《周杰倫的床邊故事》後，就遲遲沒有再發新專輯，讓粉絲等得十分焦急。也許是感受到歌迷的強烈期待，他日前出席活動時鬆口表示「今年會有新專輯」，10日下午也透過IG宣告「終於開始錄音」。

▲▼周杰倫IG發文透露開始錄音了。（圖／翻攝自IG／周杰倫）

▲周杰倫透露新專輯已經開始錄音了。（圖／翻攝自IG／周杰倫）

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距離上一張專輯發行時間已經將近3年，眼看周杰倫的IG幾乎要被旅遊美照和家庭日常填滿，歌迷們也不時發問提醒他「來首新歌怎麼樣」、「歌寫好了嗎」，心急的情緒全都露。而周杰倫本人似乎也感受到外界的期待，3月就在IG透露「It’s time to write a song. 該是寫歌的時候了！」

為了讓歌迷安心，周杰倫10日再度曬出和Darren在錄音室的合照，並大方發文分享「今天朋友們帶了我最愛的珍奶來探班，慶祝終於開始錄音。」發文中還附上了一個笑臉符號，不難看出他的好心情。

▲▼周杰倫IG發文透露開始錄音了。（圖／翻攝自IG／周杰倫）

▲▼周杰倫IG發文透露開始錄音了。（圖／翻攝自IG／周杰倫）

▲Darren帶珍珠奶茶探班周杰倫。（圖／翻攝自IG／周杰倫）

而其中一張他背對鏡頭，專注地看著前方螢幕的照片，桌上擺了至少10杯的珍奶，讓網友看了驚訝發問「一個人喝5杯？」其他網友忍不住笑說「要寫首珍奶歌嗎」、「歌詞裡會不會有奶茶」、「哥你要不要直播喝奶茶」，但也有歌迷貼心提醒「哥少喝點，還要拍MV呢！」

▲▼周杰倫IG發文透露開始錄音了。（圖／翻攝自IG／周杰倫）

▲周杰倫面前放了超多杯珍奶。（圖／翻攝自IG／周杰倫）

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