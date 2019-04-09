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18歲范丞丞「有宵禁」！　躲爸媽接送耍小聰明...被識破後GG了

記者韓景樺／綜合報導

大陸男星范丞丞是女星范冰冰的親弟弟，2018年參加選秀節目《偶像練習生》出道，現為男團「Nine Percent」和「樂華七子」的成員。擁有高人氣的他近來在陸綜《女兒們的男朋友》中擔任觀察員，常分享自身經驗與看法，最新一期他也自爆范家「家規森嚴」，直到現在都有宵禁。

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▲▼范丞丞談宵禁。（圖／翻攝自騰迅視頻／女兒們的男朋友）

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▲▼范丞丞談宵禁。（圖／翻攝自騰迅視頻／女兒們的男朋友）

▲范丞丞上《女兒們的男朋友》談家規。（圖／翻攝自騰迅視頻／女兒們的男朋友）

《女兒們的男朋友》是真人秀節目，邀請了4位硬底子演員秦沛、黃日華、范志毅、張潮帶著寶貝女兒參加，透過觀察女兒和男朋友間的互動，表達爸爸們的看法。而范丞丞則是在節目中擔任觀察員，適時分享自己的經驗和年輕人的觀點，增加了不少節目的看點和趣味性。

而最新一期節目中，當爸爸們討論「宵禁」和「外宿」時，范丞丞也自曝爸媽規定不准外宿，更說「只能是人家住我們家，不能我住人家家」，嚴格程度讓其他嘉賓都十分驚訝。

而除了外宿被禁止，范丞丞連出入都得由爸媽接送，但上有政策下有對策，自認為「挺精」的他，為了不想讓爸媽發現自己跟朋友出去玩，常常是先去一個地方，然後再自掏腰包搭計程車去和朋友會合，「我爸抓不著我！」他的小表情裡透露著得意，看得其他爸爸們連連點頭。

▲▼范丞丞談宵禁。（圖／翻攝自騰迅視頻／女兒們的男朋友）

▲▼范丞丞談宵禁。（圖／翻攝自騰迅視頻／女兒們的男朋友）

▲范丞丞談到和爸媽鬥智鬥勇的過程，得意的小表情藏不住。（圖／翻攝自騰迅視頻／女兒們的男朋友）

不過范丞丞的小聰明後來被爸媽識破，說什麼都沒用，「打死不能住別人家，必須回家住，所以我就每天養成了回家的好習慣。」除了得天天回家以外，他也必須遵守宵禁時間，當被問到現在的宵禁是幾點，范丞丞也很坦然地回答「1點鐘」，讓人見識到男偶像的特別一面。

▲▼范丞丞談宵禁。（圖／翻攝自騰迅視頻／女兒們的男朋友）

▲▼范丞丞談宵禁。（圖／翻攝自騰迅視頻／女兒們的男朋友）

▲范丞丞的小聰明被識破後，現在天天都得乖乖回家。（圖／翻攝自騰迅視頻／女兒們的男朋友）

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范丞丞, 范冰冰, 偶像練習生, 女兒們的男朋友, 樂華七子, 百分九, NINE PERCENT

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