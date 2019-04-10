Jasper參加「星二代女娃」生日會　攜應采兒陳小春拍「全家福」甜炸

記者韓景樺／綜合報導

女星應采兒和鄭希怡是閨蜜，2人的兒女Jasper和梁子柔（Avery、梁浸浸）也是從小一起長大的青梅竹馬。8日恰逢浸浸舉辦4歲生日會，Jasper也和爸媽一起出席，並與壽星留下了超萌合照。

▲Jasper和媽媽一起去參加梁浸浸的生日會。（圖／翻攝自IG／應采兒）

請繼續往下閱讀...

鄭希怡當年因為在賭城參加了陳小春的婚禮，而和新娘子應采兒結為好友。2012年鄭希怡受邀前往泰國為應采兒慶生卻不慎發生墜樓意外，驚險在鬼門關前走了一回，陪伴過對方「出生入死」後，2人的姐妹情誼也更加深厚。

▲鄭希怡女兒梁浸浸和應采兒兒子Jasper是青梅竹馬，2人常玩在一起。（圖／翻攝自IG／鄭希怡）

婚後各自生子的她們常交換媽媽心得，也讓孩子們玩在一起，因此Jasper和浸浸可說是標準的青梅竹馬。而8日鄭希怡替女兒辦4歲生日會，應采兒和陳小春也帶著Jasper來到現場同歡，一家人更和壽星留下超甜蜜的「全家福」大合照。

▲鄭希怡女兒梁浸浸和陳小春一家人合照。（圖／翻攝自IG／鄭希怡）

只見戴著花仙子頭飾的浸浸站在彩色氣球牆前方，應采兒親暱地把頭靠在她肩上，並作勢要獻吻；而Jasper則是被爸爸抱在身上，雙手環抱著陳小春的脖子，笑得十分開心。而網友們看了也大讚「浸浸越大越漂亮」，更打趣留言「浸浸好多男朋友」。

▲應采兒發文祝梁浸浸生日快樂，鄭希怡和容祖兒都在下面留言。（圖／翻攝自IG／應采兒）