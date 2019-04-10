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李晨舊愛摸黑翻垃圾堆！　「鼻孔塞2坨衛生紙」狼狽模樣曝光

記者韓景樺／綜合報導

大陸女星張馨予過去曾和范冰冰男友李晨有過一段情，2018年低調嫁給圈外男友何捷，3月底時更被爆已經誕下2人愛的結晶，但懷孕生女的傳聞並未獲得證實。經常透過微博和粉絲互動的她，9日晚間也PO出一張鼻孔塞衛生紙的自拍，發文內容更引發網友熱議。

▲▼張馨予9日發文自爆翻垃圾堆。（圖／翻攝自微博／張馨予）

▲張馨予平日形象美豔，9日卻自爆翻垃圾堆。（圖／翻攝自微博／張馨予）

張馨予外型冷豔、身材火辣，更擁有F罩杯的傲人上圍，過去在新版《神鵰俠侶》中飾演反派角色李莫愁，還被封為是「最妖媚的李莫愁」。但9日晚間，她本人卻在微博分享了一張頭髮散亂、鼻孔裡還塞了2條長長的衛生紙團的照片，完全看不出她是螢光幕前的性感女神。

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對於自己的狼狽模樣毫不掩飾，張馨予更語帶無奈地自嘲「阿姨不小心把爸爸的東西扔掉了，來垃圾堆裡翻找，精彩的人生。」為了讓眾人更有臨場感，她還附上了垃圾場的照片，凌亂的場景讓網友看了也不禁大呼「隔著螢幕都聞到一股臭味」。

▲▼張馨予9日發文自爆翻垃圾堆。（圖／翻攝自微博／張馨予）

▲▼張馨予9日發文自爆翻垃圾堆。（圖／翻攝自微博／張馨予）

▲張馨予發文自爆去翻垃圾堆。（圖／翻攝自微博／張馨予）

不過有眼尖網友也發現，張馨予PO出的照片中，疑似出現了一名戴著鴨舌帽的男子身影，不少人也猜測應該是她的軍官老公何捷，還有網友逗趣留言「老何還戴個帽子，你連帽子也不戴，頭髮會臭臭喔！」

▲▼張馨予9日發文自爆翻垃圾堆。（圖／翻攝自微博／張馨予）

▲眼尖網友發現疑似是張馨予老公的影子。（圖／翻攝自微博／張馨予）

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