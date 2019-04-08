《爸爸5》嗯哼暴風抽高！　直逼「166cm霍思燕胸口處」大長腿帥翻

記者韓景樺／綜合報導

大陸演員杜江和霍思燕2013年步上紅毯，婚後不久迎來寶貝兒子「嗯哼」（杜宇麒），一家3口幸福美滿，讓人超羨慕。今年5歲的嗯哼日前和媽媽到湖北旅遊，長高了不少的他一路乖巧地跟在媽媽身邊，面對空姐要求合照也不拒絕，是個十足的小暖男。

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▲嗯哼常和爸爸、媽媽一起上節目。（圖／翻攝自微博／爸爸去哪兒、霍思燕、恩施大峽谷官方微博）

嗯哼過去因為和爸爸一起上親子實境節目《爸爸回來了第二季》被熟知，之後也陪爸媽陸續上過陸綜《爸爸去哪兒第五季》和《媽媽是超人第三季》，因為性格直率，又常呆萌地說出許多搞笑金句，頗受觀眾喜愛。

▲嗯哼在《爸爸去哪兒第五季》裡可愛表現很圈粉。（圖／翻攝自微博／爸爸去哪兒）

近日，嗯哼也被目擊跟著媽媽霍思燕一起到湖北旅遊，只見5歲的嗯哼暴風成長，身高已經幾乎到達媽媽的胸口處，嗯哼一路上看來心情都很好，在飛機上面對空姐爭相想和他合照時，他也不吵鬧不怕生，而是帶著靦腆的微笑看著鏡頭，一旁跪著的空姐攬住他的肩膀也沒有被拒絕，讓網友們看了超羨慕，直呼看見嗯哼都沒有抵抗力了，「我也想要合照」，更笑說霍思燕在旁邊看了應該會吃醋。

▲嗯哼面對空姐要求合照很配合。（圖／翻攝自微博／娛大掌櫃）

而霍思燕難得帶兒子到恩施大峽谷，也入境隨俗把嗯哼裝進竹簍裡，一把背到了背上，讓人看見她纖細身軀下的超強大「媽媽力」。而被媽媽扛在背上的嗯哼也很配合，小手一下子緊緊抓著竹簍的邊緣，一下子又搭在媽媽肩上，大眼睛還不時認真觀察周圍，被讚模樣超萌。

▲霍思燕一把背起兒子嗯哼。（圖／翻攝自微博／恩施大峽谷官方微博）