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太妍PO照懷念鐘鉉　頭靠頭「燦笑同框」黑白濾鏡藏洋蔥

記者韓景樺／綜合報導

南韓男團SHINee主唱鐘鉉2017年12月輕生離世，雖然距今已有1年半時間，但許多至親好友和歌迷仍會不時想起他，掩不住內心感傷。4月8日是他的29歲冥誕，不只SHINee的官方臉書、推特、Instagram準時在南韓時間0點0分祝他生日快樂，連師姐太妍也透過IG表達懷念。

▲▼太妍發文懷念鐘鉉。（圖／翻攝自IG／太妍）

▲太妍和鐘鉉感情很好。（圖／翻攝自IG／太妍）

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太妍所屬的女團少女時代和SHINee是同門師姐弟，2人都是隊中主唱，私下感情也很深厚，曾合唱《숨소리(Breath)》、《Lonely》等作品，好歌聲讓人聽了得到不少心靈上的療癒。

正因2人情同姐弟，鐘鉉的離開讓太妍十分不捨，曾多次在IG上發表照片和文字，細數自己對他的思念和不捨。8日這天恰逢鐘鉉29歲冥誕（南韓年齡為30歲），她一早也透過IG限時動態分享了照片，只見她閉著眼睛，半張臉隱藏在鐘鉉的專輯後頭，臉上看不出表情。

▲▼太妍發文懷念鐘鉉。（圖／翻攝自IG／太妍）

▲太妍8日發限時動態懷念鐘鉉。（圖／翻攝自IG／太妍）

過了不久，太妍又再度發了另一張和鐘鉉的合照，背景看起來是在休息室裡，她輕靠著鐘鉉，2人雙雙望著鏡頭留下自拍，雖刻意用了黑白色調，但仍然看得出來笑得非常燦爛。雖然她並未留下其他文字，但這2張「同框照」，似乎也已經傳達了太妍對他的無盡想念。

▲▼太妍發文懷念鐘鉉。（圖／翻攝自IG／太妍）

▲太妍8日發限時動態懷念鐘鉉。（圖／翻攝自IG／太妍）

而除了太妍，鐘鉉的親姐姐金素丹（音譯，김소담）也在8日0時透過YouTube上傳了一段唱生日快樂歌的影片，並將影片取名為《happy birthday jjong》，當作給弟弟的生日禮物。她溫暖細膩的嗓音中飽含對弟弟的感情和祝福，也讓網友看了紛紛留言讚她聲音就像鐘鉉一樣美好，更安慰她「永遠都不會孤單」、「鐘鉉永遠都會是最閃耀的那道光芒」、「謝謝素丹姐姐，鐘鉉一定會非常開心收到妳送他的這份禮物」，十分溫馨催淚。 

▲▼鐘鉉姐姐唱生日快樂歌送給弟弟。（圖／翻攝自YouTube／재단법인빛이나）

▲鐘鉉姐姐唱生日快樂歌送給弟弟。（圖／翻攝自YouTube／재단법인빛이나）

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SHINee, 鐘鉉, 太妍, 鐘鉉姐姐

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