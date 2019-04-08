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A-Lin冒出「雙下巴」被說胖　徒手抓「街頭小吃」帥炸：我就是愛吃

記者韓景樺／綜合報導

「天生歌姬」A-Lin（黃麗玲）唱紅多首催淚情歌，過去更因陸綜《我是歌手》第三季而登上歌唱事業巔峰。日前她久違現身《歌手》舞台，身形和臉頰線條卻被網友發現略顯豐腴，似乎是變胖了，8日她也親自發文回應了「發胖說」。

▲▼A-Lin。（圖／翻攝自IG／lulin168、微博／A-Lin）

▲A-Lin霸氣拿雞蛋仔回應變胖傳聞。（圖／翻攝自IG／lulin168、微博／A-Lin）

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A-Lin日前受歌手楊坤之邀，重回《歌手》擔任幫唱嘉賓，一首《畫心》也完美展現了極具爆發力的唱功，讓台下觀眾聽得如癡如醉。她當天身穿一襲金色薄紗洋裝，裙襬隨著走動的步伐飄逸，配上一頭長捲髮，整個人仙氣十足。

▲▼A-Lin和楊坤。（圖／翻攝自微博／湖南衛視歌手）

▲▼A-Lin和楊坤。（圖／翻攝自微博／湖南衛視歌手）

▲A-Lin和楊坤。（圖／翻攝自微博／湖南衛視歌手）

只不過有網友發現，某些近拍鏡頭，隱約可見A-Lin的雙下巴，袖子下若隱若現的手臂線條也似乎比過去肉了一些，而「A-Lin胖了」也立刻成為網友們的討論焦點。

▲▼A-Lin日前上《歌手》當幫唱嘉賓。（圖／翻攝自微博／南都娛樂周刊）

▲A-Lin日前上《歌手》當幫唱嘉賓。（圖／翻攝自微博／南都娛樂周刊）

A-Lin本人發現自己的身材成為熱議話題後，8日也在微博霸氣發文「沒辦法！我就是愛吃」，來回應變胖的傳聞。她同時也放上一張身穿短擺禮服，踩著高跟鞋站在窗邊的美照，照片中的她大方秀出一雙長腿，但手上的雞蛋仔卻更吸睛，也意外暴露了她的吃貨本性。

網友們看了紛紛暖心安慰她健康最重要，更說「妳就算愛吃還是顏值高」、「該吃吃，該喝喝，沒有什麼比開心更重要」，甚至有人直接稱讚她「身材多好呀，哪裡是胖」、「如果是真的胖了還能那麼美，那是真的美好嗎！還有！妳根本就不胖！」

▲▼A-Lin近日被說變胖了。（圖／翻攝自IG／lulin168、微博／A-Lin）

▲A-Lin近日被說變胖了，8日她親自發文回應。（圖／翻攝自微博／A-Lin）

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