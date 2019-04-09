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洪欣刪光夫妻合照！　　8月前剛撇婚變…嫩夫又爆出軌女經紀人

記者傅家妤／綜合報導

女星洪欣與小11歲老公張丹峰結婚近10年，兩人育有一女，不料男方8日被大陸第一狗仔卓偉爆料出軌女經紀人，事後雙方都未有出面回應，不過一向力挺老公的洪欣隔天就被發現把所有的夫妻合照都刪了，不過卻留下女經紀人與自己一家同框的畫面，掀起熱議。

▲洪欣、張丹峰。（圖／翻攝自微博／洪欣）

▲洪欣把過去的夫妻合照全刪了。（圖／翻攝自微博／洪欣）

大陸第一狗仔卓偉在7日深夜突然發文：「玉山前卻不復來？曲江汀瀅水平杯。」當時就有不少網友從詩句中猜出他在文內所指的是，是幾個月前被爆偷吃經紀人畢瀅的張丹峰，果然8日10點半卓偉公布解答，正是他。後來有媒體曝光一段偷拍片段，畢瀅在某飯店被拍到在晚間2度進出張丹峰的房間，最後一次進去還待到了凌晨1點多。

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對此，雙方都未有做出回應，沒想到事隔一天，洪欣竟把夫妻合照從微博上刪除，但是卻留下了畢瀅與她們一家到迪士尼遊玩，拍下的合照，畫面中畢瀅站在張丹峰身邊，親暱著拉著洪欣與張丹峰女兒的手。

▲洪欣、張丹峰。（圖／翻攝自微博／洪欣）

洪欣微博上還留著女經紀人與一家到迪士尼遊玩的合照。（圖／翻攝自微博／洪欣）

稍早還有網友翻出疑似畢瀅在大陸論壇「天涯」的帳號「靜靜看著你和她」，她在文中稱自己愛上有婦之夫，天天看著自己的愛的人於老婆在一起，快受不了了，甚至還指男方曾承諾過要離婚娶她。另外「靜靜看著你和她」的帳號裡還留有指名罵洪欣的文章，說對方是「醜八怪」、「洪欣美嗎？人老珠黃褶子能夾死蚊子，你們是不是眼瞎。」

▲洪欣曾被賭場發「江湖追債令」，現在擺脫債務還買下豪宅。（圖／翻攝自洪欣微博）

▲洪欣與張丹峰結婚9年多，育有一個女兒，她與前夫的兒子也已經改姓張。（圖／翻攝自微博／洪欣）

事實上，張丹峰並非第一次被爆出出軌女經紀人畢瀅，早在去年8月也有類似的爆料，但當時洪欣第一時間就跳出護夫，與老公一起出面受訪，就網友翻出所謂的「出軌證據」，一一做出解釋，力挺老公，沒想到事隔8個月又被爆出婚變，讓網友都非常好奇真相為何，再度掀起討論。

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