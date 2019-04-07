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迪士尼童星失蹤8個月！　家中離奇出現「神祕屍體」

記者傅家妤／綜合報導

迪士尼第一代《米奇老鼠俱樂部》（The Mickey Mouse Club）童星丹尼斯戴（Dennie Day）2018年7月被家人通報失蹤，現年76歲的他最後一次現身是在美國鳳凰城，至今仍未被找到，沒想到近日警方卻在他住家發現一具神祕屍體，身分未明，但懷疑就是丹尼斯戴本人，案件目前仍在調查階段，一切都尚未證實。

▲▼dennis day。（圖／翻攝自推特／Gr8erDays）

▲丹尼斯戴過去是迪士尼第一代《米奇老鼠俱樂部》的童星。（圖／翻攝自推特／Gr8erDays）

根據美國地方媒體《The Oregonian》報導，與丹尼斯戴相愛45年的丈夫Ernest Caswell因患有老人癡呆症，長期住在療養院中，但就在去年7月15日，Ernest Caswell向警方報案，稱丹尼斯戴已經許久沒探望過自己，懷疑對方失蹤了。警方隨即展開調查，也曾派人到丹尼斯戴的住所搜查，但並未發現可疑之處。

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據悉，在丹尼斯戴失蹤當天，曾無故將愛犬託付給朋友，之後在去年7月26日，他的車子在奧勒岡海岸被發現，車內有兩名身分不明人士，並聲稱該車子是由丹尼斯戴本人借出，經調查後兩人已被排除嫌疑。

▲丹尼斯戴被發現失蹤後，隔8個月家中離奇出現屍體。（圖／取自推特／Tommy Garrett）

警方調查一直持續到2018年12月都沒有任何進展，丹尼斯的家人曾在受訪時對此表達不滿，當時他的侄子稱：「我們已經絕望了，我們真的不知道發生了什麼事，已經調查快半年了，我們已經做好心理準備了。」另外一名親友Nelda Adkins早前在2月接受採訪時也稱：「現在眼看我們是找不到他了，最大的可能性是找到他的屍體。」他的家人也曾試圖透過網路廣發尋人資訊，但一樣未有所獲。沒想到近日警方卻在丹尼斯戴獨居的家中找到一具不明屍體，因案件仍在調查中，警方拒絕透露更多資訊。

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米奇老鼠俱樂部, The Mickey Mouse Club, 丹尼斯戴, Dennie Day

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