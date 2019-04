迪士尼童星失蹤8個月！　家中離奇出現「神祕屍體」

記者傅家妤/綜合報導

迪士尼第一代《米奇老鼠俱樂部》(The Mickey Mouse Club)童星丹尼斯戴(Dennie Day)2018年7月被家人通報失蹤,現年76歲的他最後一次現身是在美國鳳凰城,至今仍未被找到,沒想到近日警方卻在他住家發現一具神祕屍體,身分未明,但懷疑就是丹尼斯戴本人,案件目前仍在調查階段,一切都尚未證實。

▲丹尼斯戴過去是迪士尼第一代《米奇老鼠俱樂部》的童星。(圖/翻攝自推特/Gr8erDays)

根據美國地方媒體《The Oregonian》報導,與丹尼斯戴相愛45年的丈夫Ernest Caswell因患有老人癡呆症,長期住在療養院中,但就在去年7月15日,Ernest Caswell向警方報案,稱丹尼斯戴已經許久沒探望過自己,懷疑對方失蹤了。警方隨即展開調查,也曾派人到丹尼斯戴的住所搜查,但並未發現可疑之處。

據悉,在丹尼斯戴失蹤當天,曾無故將愛犬託付給朋友,之後在去年7月26日,他的車子在奧勒岡海岸被發現,車內有兩名身分不明人士,並聲稱該車子是由丹尼斯戴本人借出,經調查後兩人已被排除嫌疑。

