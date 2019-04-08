王寶強翻版！男星爆出軌女經紀人「近距離照」曝光　440萬網友怒吼

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記者李玟儀／綜合報導

大陸第一狗仔卓偉在7日深夜突然發文：「玉山前卻不復來？曲江汀瀅水平杯。」依據過去他爆料的方式，事前會用一首隱喻當事人的詩作為預告，因此這次發文讓人迅速聯想可能娛樂圈又有大事要發生。

▲卓偉7日深夜預告。（圖／翻攝自微博）

8日一早卓偉在微博用分身帳號（小號）再一次預告：「穩住，快來了。」同時附上摀住耳朵的表情符號，吊足網友胃口。不少人從詩中推測出可能是幾個月前被爆偷吃經紀人的張丹峰，果然8日10點半卓偉公布解答，正是他。

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張丹峰曾出演《花千骨》中的「東方彧卿」，在2018年爆出外遇經紀人畢瀅，不過當時大9歲的老婆洪欣在第一時間發聲明否認，整起事件告一段落，事後外傳畢瀅因此被辭退。

▲▼卓偉7日深夜預告的爆料揭曉，就是張丹峰和洪欣。（圖／翻攝自微博、《今日頭條》／花焦大料）

▲張丹峰和畢瀅與一群朋友吃火鍋。（圖／翻攝自《今日頭條》／花焦大料）

沒想到9個月後風波再起，畢瀅被拍到從張丹峰房裡出來，2人和一群朋友吃火鍋，酒足飯飽之後一起坐上車，大約10點回到飯店，直接回到張的房間，沒多久後離開回自己房間換衣服，隨即又再次去找張丹峰，直到凌晨1點多才返回自己房間。

▲▼卓偉7日深夜預告的爆料揭曉，就是張丹峰和洪欣。（圖／翻攝自微博、《今日頭條》／花焦大料）

▲用餐後一起2人回到飯店。（圖／翻攝自《今日頭條》／花焦大料）

對此爆料，目前當事人們尚未回應，不過網友群起為洪欣打抱不平，「又是在房裡看劇本？」不過弔詭的是，就在卓偉揭曉謎底前12分鐘，另外有微博爆料博主發文：「可惜了800萬的大料被買走了。」疑似暗指卓偉7日深夜預告的爆料被人花錢壓下來了，真相究竟為何，可能只有相關當事人知道。

▲▼有微博爆料博主在卓偉揭曉謎底前稱真正的大料已經被買走。（圖／翻攝自微博）

▲有微博爆料博主在卓偉揭曉謎底前發文，稱真正的大料已經被買走。（圖／翻攝自微博）

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卓偉, 大陸第一狗仔, 張丹峰, 洪欣

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