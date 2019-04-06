結婚8年「分開大S最久的一次」　汪小菲罕曝心聲…閃瞎網友！

記者傅家妤／綜合報導

藝人大S與汪小菲結婚8年，育有一對兒女，雖先前被爆出婚變，但雙方隨即出面否認，強調夫妻感情穩定。近來大S與姐妹淘到緬甸錄製節目，小倆口分開了6天，汪小菲已經非常不捨，忍不住在微博上喊話想念老婆：「這是結婚以來我們分開最久一次。」

▲汪小菲與老婆分開7天忍不住在微博喊話告白。（圖／翻攝自微博／汪小菲）

請繼續往下閱讀...

近來汪小菲在微博上透露，老婆與3名姐妹淘離家完成夢想，而夫妻倆已經有6天沒有相見，是兩人結婚以來分開最久的一次，他一肩扛起照顧一對兒女的工作，帶兩人外出遊玩「培養感情」，但心裡還是放不下老婆，忍不住喊話：「我們都很想妳！」

▲汪小菲在大S外出期間，帶小孩出門培養感情。（圖／翻攝自微博／汪小菲）

放閃發文隨即引起不少網友關注，大家紛紛直呼：「也太甜了吧」、「分開6天就是最久了，這也太恩愛了吧」，另外難得看到小玥兒的近照，粉絲都非常激動：「小玥兒越來越像大S了」、「女兒越來越漂亮了」，掀起不少熱議。

▲大S、汪小菲結婚8年，感情依舊猶如熱戀般甜蜜。（圖／翻攝自微博／汪小菲）



汪小菲與大S姊弟戀、閃婚，婚姻起初不受外界看好，但是兩人結婚8年，不僅感情非常好，還迎來了一對兒女，先前參加真人秀，也罕見將夫妻恩愛一面展現在眾人面前，用實際行動打臉酸民，看見兩人幸福、甜蜜的模樣，也讓不少女孩非常羨慕，盛讚大S「真的嫁給了愛情」。

▲大小S、范曉萱及阿雅在緬甸錄製節目。（圖／翻攝自微博／范曉萱）

事實上，大小S姐妹倆、范曉萱以及阿雅目前人在緬甸錄製節目，先前也有不少網友在網路上曝光在當地偶遇4人的畫面，而范曉萱稍早也在微博上曬出一段4人一起合唱《Rain》的畫面，4人在鏡頭前緊緊靠在一起，盡顯閨蜜情。

▲汪小菲發文。（圖／翻攝自微博／汪小菲）