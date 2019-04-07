在修杰楷、賈靜雯婚禮哭了　蕭敬騰揭背後原因…網讚：真性情！

記者傅家妤／綜合報導

原創音樂選秀節目《這！就是原創》每周日21：00於「ETtoday播吧」與「ETtoday星光雲YouTube」播出。擔任隊長的蕭敬騰近來在節目中自爆，過去參加好友修杰楷與賈靜雯的婚禮時，被現場的氛圍感動悄悄落淚，「因為我就看著大家很幸福，我就會受不了。」

▲蕭敬騰被學員的詞曲觸動。（圖／翻攝自優酷／《這！就是原創》）

賈靜雯與修杰楷於2018年11月25日於峇里島補辦婚禮，當時除了家人以外，兩人僅邀請了關係較好的親友，在眾人的見證下，辦了一場低調且溫馨的結婚典禮，而兩人的共同好友蕭敬騰也是當時的座上嘉賓之一，還特別現場為兩人獻唱，足見三人深厚情誼。

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▲蕭敬騰在賈靜雯、修杰楷的婚禮上被感動到哭了。（圖／ 齊點娛樂有限公司、小小姑娘有限公司）

近來蕭敬騰在《這！就是原創》當中，被選手的自創歌曲觸動，自爆在修杰楷與賈靜雯的婚禮上，多次被感動到哭了出來，他一下飛機就被幸福氛圍感染：「經歷一對新人在結婚以前的期待和恐懼、跟盼望，這是一個非常慎重的決定，所以我覺得這個長久的陪伴，它就是一個承諾，很珍貴，所以這種真實的情感我都會非常觸動。」因此即便個性很懶，他還是不惜千里迢迢飛到峇里島，見證2位好友「最美的一刻」。

▲被陶晶瑩問及在自己的婚禮是否會哭，蕭敬騰害羞了起來。（圖／翻攝自秒拍／《這！就是原創》）

感性的蕭敬騰在談及這段經歷時，現場也忍不住微微泛淚，非常感性，同場的陶晶瑩隨即追問，「所以會不會你自己的婚禮也會哭得很慘？」沒想到蕭敬騰僅僅只是用幻想，就感動得快要哭了出來，隨即害羞地轉移話題：「不要再問這個啦！」反應非常可愛，不少網友看了以後也紛紛笑言：「老蕭內心好柔軟啊」、「真性情的老蕭」，意外掀起不少熱議。

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