剛徒手攻頂台北101！霍諾德笑評「很家庭友善」　親口談下一個目標

記者蕭采薇／台北報導

剛完成徒手攀登508公尺高的台北101，美國攀岩大神艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）的感想竟然是覺得這裡「很親子友善」？他在會後記者會上，被問及挑戰這座摩天大樓的獨特之處，他幽默表示，相比於深山野嶺，台北101交通方便又能隨時撤退，對他來說是一趟「滿Chill」的旅程。

▲霍諾德挑戰徒手攀登台北101。（圖／記者李毓康攝）

市區爬樓超方便 霍諾德笑：很親子友善

霍諾德在記者會上心情大好，談到這次的攀登體驗，他給出了一個令大家意想不到的形容詞「家庭友善（Family Friendly）」。

霍諾德解釋，通常他進行戶外攀岩挑戰時，往往需要舟車勞頓進入深山或偏遠地區。但台北101就坐落在繁華的市中心，交通極度便利，「就在市區，也不像有些地方還需要長途跋涉。我今天爬完，明天就可以直接搭飛機離開了。」對於這種「速戰速決」的節奏，他忍不住笑說：「我想說，其實還滿Chill的嘛！」

▲霍諾德在記者會上，幽默表示台北101是「家庭友善」的攀爬地點。（圖／ETtoday）

下一個目標更宏大？霍諾德「佛系」回應

既然征服了台北101，外界好奇他的下一個目標是否會更艱鉅？霍諾德對此抱持著「順其自然」的態度。「不，我不會刻意去尋找更大的目標。」霍諾德表示，攀岩對他而言是生活的一部分，是讓他每天早上有理由起床訓練的動力。

▲霍諾德挑戰徒手攀登台北101。（圖／記者李毓康攝）

霍諾德說：「我喜歡保持一種奮鬥帶來的樂趣。像這次的台北101，能夠獲得所有人的挑戰和支持，本身就是一個小小的奇蹟了。」他坦言不知道未來會發生什麼事，因此不會太汲汲營營地去尋找下一個標的。

▲霍諾德挑戰徒手攀登台北101，Netflix直播團隊也派出直升機在空中全程拍攝。（圖／記者李毓康攝）

盼成強心針 傳遞訊息：遇難事「也許我也能試試」

從紀錄片《赤手登峰》到挑戰台北101，霍諾德不僅是在展現體能，更希望能傳遞精神力量。當被問到希望給大眾帶來什麼啟示時，他謙虛地引用了電影帶給他的反饋：「人們會從中汲取自己需要的資訊。」

▲霍諾德僅用91分鐘，成功攻頂台北101。（圖／ETtoday）

霍諾德說，他不確定具體的訊息是什麼，但他希望大家在看到他克服恐懼、完成挑戰後，未來如果在生活中遇到困難或難關時，心中能浮現一個念頭：「也許我也能試試看。」這份勇氣與嘗試的動力，就是他最想帶給世界的禮物。

▲霍諾德挑戰徒手攀登台北101，現場有許多民眾來到現場希望見證歷史時刻。（圖／記者李毓康攝）