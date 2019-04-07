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王源剪短瀏海…一見粉絲「躲外套下」　背後原因超委屈

記者傅家妤／綜合報導

大陸男團TFBOYS成員王源近來換了新髮型，將瀏海剪短到眉上，不過他先前現身機場時，卻用外套擋住自己的頭，閃避別人的目光，行徑令人好奇。他近日在接受訪問時被問及此事，才終於揭開當天這麼做的原因：「因為那些粉絲笑我！」

▲▼王源新造型。（圖／番社自微博／王源、CoconutBoys）

▲王源近來換了新髮型。（圖／翻攝自微博／《新浪娛樂》）

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王源上周現身機場搭機，被粉絲發現換了新髮型，眉上3公分的短瀏海，成了古裝造型之外，罕見露出最多額頭的一次，俐落髮型讓他看起來更有精神且更man了，不過當天他在途中卻突然害羞起來，還用外套蓋住自己的頭，不讓眾人看見自己的模樣。

▲王源。（圖／翻攝自微博／全宇宙最剛的事）

▲王源在機場見到粉絲隨即躲起。（圖／翻攝自微博／全宇宙最剛的事）

近來，王源接受大陸媒體《新浪娛樂》專訪，透露因覺得瀏海刺到眼睛，非常不舒服，回到北京時特別剪短，多年來首度把頭髮剪短，原本還非常滿意自己新髮型的他，不料一見到粉絲就被笑，讓他覺得非常糗，「那些粉絲笑我，他們就哈哈哈哈，我說你這哈啥（什麼）你哈，我就把頭髮擋起來了，不讓你看見你就沒法哈了。就是他們就笑我，這咋整（怎麼辦）對吧！」

▲王源。（圖／翻攝自微博／王源、《新浪娛樂》）

▲王源回應在機場躲粉絲的舉動。（圖／翻攝自微博／《新浪娛樂》）

訪談片段曝光後，引起了不少關注，粉絲紛紛在底下笑言：「哈哈哈哈哈哈，王源太可愛了」、「我們不笑，答應你，我們不笑了」，也有粉絲隨即跳出來安慰：「帥氣得很，笑王源的粉絲都出來挨打」、「不笑了，不笑了，這髮型超帥、超剛的！」

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