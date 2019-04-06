《大學生》小新曝當爸心聲！　「讓整個世界為我們祝福」

記者傅家妤／綜合報導

《大學生了沒》班底小新和Nina在14日情人節當天宣布結婚喜訊，沒想到一個多月後就隨即傳出好消息，Nina在6日宣布了懷孕喜訊，事後小新也跟著曬出合照報喜，寫下對小孩未來的期許，字裡行間流露出滿滿當爸的喜悅。

▲Nina公開懷孕喜訊。（圖／翻攝自IG／Nina）

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Nina稍早在社群網站上曬出孕肚，開心宣布懷孕：「感謝上帝，你是媽咪最好的生日禮物。」隨後她的經紀人也向《ETtoday星光雲》證實喜訊，透露Nina懷孕滿3個月，當時她和老公度完蜜月回來，發現經期遲遲沒來，原以為是因為工作壓力大，誰知去檢查後確定是懷孕。Nina得知懷孕當下非常興奮，也謝謝大家關心。

▲小新曬出夫妻合照曝當爸心聲。（圖／翻攝自Facebook／小新）

老公小新也在臉書上曬出一張合照，畫面中他緊緊從後環抱著太太，閉著眼將手放在對方的腹部上，小倆口沉浸在幸福的氛圍中，非常甜蜜。隨後他在發文中告白：「Nina寶貝，妳的寶貝＆我的寶貝！眼睛像妳，鼻子像我；嘴巴像妳眉毛像我，女孩像我,男孩像妳，讓她（他）擁有我的深情～妳的溫柔，讓整個世界為我們祝福感動。」字裡行間滿滿都是對寶寶的期待以及當爸的喜悅。

看見兩人幸福的模樣，粉絲也為他們感到非常開心，紛紛送上祝福：「幸福人生，美滿家庭」、「也太幸福了啦」，掀起不少熱議。

▲小新發文。（圖／翻攝自Facebook／小新）