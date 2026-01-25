愛雅懷孕8個月認了「和老公分房睡」！無奈原因曝光：突然變好嚴重

記者潘慧中／綜合報導

愛雅（舊藝名：張艾亞）2022年宣布結婚，事隔兩年多，她8月驚喜證實要當媽媽了，目前已懷有6個月的身孕。近日格外引起討論的是，她大方在社群網站上傳睡覺打呼的影片，而且是老公偷偷錄下的，「既然你到處給別人聽，我直接公告天下！」

▲愛雅老公偷偷錄下她打呼的影片。（圖／翻攝自Instagram／aiyachang1988）



畫面中，可以看到愛雅的老公將她的打呼聲給朋友聽，讓她好氣又好笑。至於打呼變嚴重的原因，她在留言區表示曾諮詢過醫生，對方解釋，因為懷孕期間「整個肚子被撐大會影響打呼是沒錯的」，是內臟移位所致。

▲愛雅老公還拿給朋友聽。（圖／翻攝自Instagram／aiyachang1988）



對於有網友經驗分享稱「生完小孩因為更累會更大聲」，愛雅則驚恐地回應「太可怕了」，並透露自己目前跟老公說，等生完如果狀況沒有改善，會再透過醫療途徑解決。

▲愛雅回應網友。（圖／翻攝自Instagram／aiyachang1988）



至於夫妻倆的睡眠狀況，愛雅坦言雖然自己有孕期常見的頻尿問題，但幸運的是她「很快又睡回去」，睡眠品質尚可。反觀老公則比較辛苦，她透露自己為了體貼對方，目前是「乖乖睡客房」。

▲▼愛雅最後自己乖乖睡客房。（圖／翻攝自Instagram／aiyachang1988）

