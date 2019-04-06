ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

黎姿曬25年前舊照…排開有4大咖！　身旁中分男「現已是天王」

記者傅家妤／綜合報導

港星黎姿出道20多年，過去因演出電影《古惑仔》系列，奠定演藝地位，2008年結婚後，已全面退出演藝圈，但不時仍會在社群網站上分享近況、與粉絲互動。近日她曬出了數張舊照，是她當年與好友一起參加電台活動所拍下的，照片中聚集了不少大咖藝人，其中一位現在已經成為演藝圈中的天王了。

▲黎姿 。（圖／翻攝自微博／黎姿）

▲黎姿曬出多年前拍下的舊照。（圖／翻攝自微博／黎姿）

請繼續往下閱讀...

黎姿近來收到朋友傳來的數張25年前的舊照，特別在微博上曬出與粉絲分享，並透露那是當年與一群好友出席電台活動所拍下的。畫面中只見她身穿白襯衫，戴著黑框眼鏡、綁著雙馬尾，清純模樣十分可愛，最引人注目的是，其中2張照片中，站在她身旁竟是天王郭富城，當年天王的模樣也十分青澀，留著中分瀏海，身穿短褲還將T恤塞進褲子裡，帥氣裡還帶著幾分呆萌。

▲黎姿 。（圖／翻攝自微博／黎姿）

▲黎姿 。（圖／翻攝自微博／黎姿）

▲舊照中有不少大咖藝人。（圖／翻攝自微博／黎姿）

事實上，合照裡也出現了不少大咖藝人，其中包括男神杜德偉、張衛健、歌手呂方等，畫面下方清楚可見，拍攝日期竟是1994年，距離現在早已過去了25年。看著這些舊照，黎姿忍不住感慨了起來：「成長總是在不經意之間，年輕學會的一點一滴，都變成了我們成長後的智慧，讓我們如今在不同的領域都各有成績。」

畫面曝光後，引起不少網友熱議，紛紛大讚她多年來模樣完全沒變，依舊非常漂亮，也有不少人看到郭富城出現在照片裡都非常激動：「郭天王當年太帥了吧」、「郭富城真的好帥啊！」

▲黎姿 。（圖／翻攝自微博／黎姿）

▲照片是在1994年拍下的 。（圖／翻攝自微博／黎姿）

▲黎姿 。（圖／翻攝自微博／黎姿）

▲黎姿發文。（圖／翻攝自微博／黎姿）

推薦閱讀

曾莞婷掃墓「穿這樣」挨罵：不尊重！　罕見硬起來說話了

曾莞婷掃墓「穿這樣」挨罵：不尊重！　罕見硬起來說話了

《黑澀會》薔薔掃墓尺度全開！　「形狀被看光」網傻：祖先會噴鼻血

《黑澀會》薔薔掃墓尺度全開！　「形狀被看光」網傻：祖先會噴鼻血

胡婷婷秘產混血寶寶五官萌炸！　6個月長這樣「超大顆鹿眼」讓人融化

胡婷婷秘產混血寶寶五官萌炸！　6個月長這樣「超大顆鹿眼」讓人融化

鄭俊英群組「為女生性器唱的歌」曝光！　網友再看一次歌詞怒：有夠髒

鄭俊英群組「為女生性器唱的歌」曝光！　網友再看一次歌詞怒：有夠髒

4天就離婚！　老公洞房夜啊嘶洩洪了…她「疑惑問一句」人生崩裂：我真的沒辦法

4天就離婚！　老公洞房夜啊嘶洩洪了…她「疑惑問一句」人生崩裂：我真的沒辦法

勝利砲友現身！「熱情掌聲片流出」　女人排隊被睡…她：做完下一個在門口等

勝利砲友現身！「熱情掌聲片流出」　女人排隊被睡…她：做完下一個在門口等

17歲屁孩墳墓前自拍！　一路吃檳榔嬉鬧…隔天「半張臉被吃掉」潰爛高燒

17歲屁孩墳墓前自拍！　一路吃檳榔嬉鬧…隔天「半張臉被吃掉」潰爛高燒

真實版《愛上觸不到的你》！18歲情侶患病「堅持結婚」8年後結局超悲

真實版《愛上觸不到的你》！18歲情侶患病「堅持結婚」8年後結局超悲

超兇玉蘭花正妹車陣被偷拍！　脫了防曬裝「蛇腰長腿辣翻」駕駛分心狂盯

超兇玉蘭花正妹車陣被偷拍！　脫了防曬裝「蛇腰長腿辣翻」駕駛分心狂盯

眾量級家寧「8分20秒掌聲片」被惡意流傳！　受害後親上火線：請別再分享了

眾量級家寧「8分20秒掌聲片」被惡意流傳！　受害後親上火線：請別再分享了

甜美妹長菜花崩潰哭：我是處女！　女醫不耐煩逼說實話…「得知悲慘遭遇」自責爆

甜美妹長菜花崩潰哭：我是處女！　女醫不耐煩逼說實話…「得知悲慘遭遇」自責爆

南韓嚴重火災！金宇彬罹癌「2年沒收入」捐鉅款　粉絲淚崩

南韓嚴重火災！金宇彬罹癌「2年沒收入」捐鉅款　粉絲淚崩

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

曾莞婷掃墓「穿這樣」挨罵：不尊重！　罕見硬起來說話了

《黑澀會》薔薔掃墓尺度全開！　「形狀被看光」網傻：祖先會噴鼻血

胡婷婷秘產混血寶寶五官萌炸！　6個月長這樣「超大顆鹿眼」讓人融化

鄭俊英群組「為女生性器唱的歌」曝光！　網友再看一次歌詞怒：有夠髒

4天就離婚！　老公洞房夜啊嘶洩洪了…她「疑惑問一句」人生崩裂：我真的沒辦法

勝利砲友現身！「熱情掌聲片流出」　女人排隊被睡…她：做完下一個在門口等

17歲屁孩墳墓前自拍！　一路吃檳榔嬉鬧…隔天「半張臉被吃掉」潰爛高燒

真實版《愛上觸不到的你》！18歲情侶患病「堅持結婚」8年後結局超悲

超兇玉蘭花正妹車陣被偷拍！　脫了防曬裝「蛇腰長腿辣翻」駕駛分心狂盯

眾量級家寧「8分20秒掌聲片」被惡意流傳！　受害後親上火線：請別再分享了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

杜德偉, 張衛健, 呂方, 黎姿, 郭富城

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 拍戲一半...陳禕倫直接「野外健身」！太大聲慘被住戶丟雞蛋
  2. 黎姿曬25年前舊照…排開有4大咖！　身旁中分男「現已是天王」
  3. 趙心姸節目上被嘲笑　2歲女兒「ㄆㄤㄆㄤ」看電視氣到哭
  4. 斯亞公開卸妝！　「眼妝全擦乾淨」真實素顏曝光
  5. 鼓鼓唱到一半太熱⋯直接脫了！　公開「專輯籌備進度」
  6. 胡瓜和董梓甯臉隔一塊餅「快親到」　阿翔站中間看出神
  7. 朴有天把「前女友刺青」消掉了　韓記者爆料：花很久時間
  8. 林明禎濕身騎他身上！　「解放比基尼」緊勾脖子❤網羨慕：畫面太美
  9. 南韓嚴重火災！金宇彬罹癌「2年沒收入」捐鉅款　粉絲淚崩
  10. 迪士尼確定《小美人魚》女主角是她！琳賽蘿涵不爽留言：蛤？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366