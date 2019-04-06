黎姿曬25年前舊照…排開有4大咖！　身旁中分男「現已是天王」

記者傅家妤／綜合報導

港星黎姿出道20多年，過去因演出電影《古惑仔》系列，奠定演藝地位，2008年結婚後，已全面退出演藝圈，但不時仍會在社群網站上分享近況、與粉絲互動。近日她曬出了數張舊照，是她當年與好友一起參加電台活動所拍下的，照片中聚集了不少大咖藝人，其中一位現在已經成為演藝圈中的天王了。

▲黎姿曬出多年前拍下的舊照。（圖／翻攝自微博／黎姿）



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黎姿近來收到朋友傳來的數張25年前的舊照，特別在微博上曬出與粉絲分享，並透露那是當年與一群好友出席電台活動所拍下的。畫面中只見她身穿白襯衫，戴著黑框眼鏡、綁著雙馬尾，清純模樣十分可愛，最引人注目的是，其中2張照片中，站在她身旁竟是天王郭富城，當年天王的模樣也十分青澀，留著中分瀏海，身穿短褲還將T恤塞進褲子裡，帥氣裡還帶著幾分呆萌。

▲舊照中有不少大咖藝人。（圖／翻攝自微博／黎姿）

事實上，合照裡也出現了不少大咖藝人，其中包括男神杜德偉、張衛健、歌手呂方等，畫面下方清楚可見，拍攝日期竟是1994年，距離現在早已過去了25年。看著這些舊照，黎姿忍不住感慨了起來：「成長總是在不經意之間，年輕學會的一點一滴，都變成了我們成長後的智慧，讓我們如今在不同的領域都各有成績。」

畫面曝光後，引起不少網友熱議，紛紛大讚她多年來模樣完全沒變，依舊非常漂亮，也有不少人看到郭富城出現在照片裡都非常激動：「郭天王當年太帥了吧」、「郭富城真的好帥啊！」

▲照片是在1994年拍下的 。（圖／翻攝自微博／黎姿）

▲黎姿發文。（圖／翻攝自微博／黎姿）