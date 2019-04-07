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維多利亞新隱藏技能！　幫梅根王妃「設計房子」

記者傅家妤／綜合報導

「貝嫂」維多利亞（Victoria Beckham）近幾年來致力於發展服裝設計產業，親自擔任CEO兼設計師，將副業經營得有聲有色，近來她似乎又多了一項新的隱藏技能，被梅根王妃（Meghan Markle）要求幫忙設計新房子，據悉兩人近來為此還經常聚在一起討論房子的設計風格。

▲▼梅根王妃、維多利亞。（圖／CFP、翻攝自IG／維多利亞）

▲梅根王妃找維多利亞幫忙設計新居。（圖／翻攝自IG／維多利亞、CFP）

梅根馬克爾（Meghan Markle）目前懷孕近9個月，外界盛傳極大可能將在4月底生產，目前她已經停止所有的公開行程、活動，專心待產，先前肯辛頓宮已經代為宣布，她與老公哈利王子搬離原本位於肯辛頓宮內的住處，住到溫莎莊園的浮若閣摩爾小別墅，兩人先前已經搬進去了。

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▲▼梅根王妃、維多利亞。（圖／CFP、翻攝自IG／維多利亞）

▲維多利亞把服裝品牌經營得有聲有色。（圖／翻攝自IG／維多利亞）

據英國媒體《鏡報》報導，近來梅根找來了維多利亞幫忙設計、裝飾新居，消息人士透露，她把過去在多倫多舊居裡的海報與藝術品都搬到新居，並明確給出指示，希望維多利亞當自己的室內設計師，將新家打造出家的感覺，「梅根王妃與維多利亞近來一直聚在一起，針對設計概念討論了許多次。」

▲▼梅根王妃、維多利亞。（圖／CFP、翻攝自IG／維多利亞）

▲哈利王子夫婦近來已經搬進了新居。（圖／翻攝自臉書／The Royal Family）

事實上，先前有消息傳出，皇室原本安排哈利王子與梅根住到威廉王子與凱特王妃的旁邊，一間擁有20間臥房的寓所，但是哈利王子夫妻倆卻拒絕了，最後兩人決定搬離肯辛頓宮，當時外界揣測，他們離開是因為梅根王妃與凱特王妃因性格南轅北轍，兩人私下相處不來，因此哈利王子與梅根才決定搬到浮若閣摩爾小別墅。

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維多利亞, Victoria Beckham, 梅根王妃, Meghan Markle

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