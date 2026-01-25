《黑澀會》女星創業太拼！陳米薇「昔身體亮紅燈」近況曝　創4公司謝貴人

記者孟育民／台北報導

自《我愛黑澀會》出道的女星陳米薇（Mia），於2018年成立影視公司，事業版圖橫跨兩岸及美國，同時經營健身副業，前年（2024）更赴美進修1年。經營事業穩定的她，今年首度舉辦「一米鴻光」尾牙，邀請一路相挺的合作夥伴與貴人共襄盛舉，在現場也分享起近況。

▲ 陳米薇感謝一路幫助的貴人 。（圖／記者孟育民攝）

陳米薇不願被動等待機會，2018年便投入約430萬台幣創業，業務包括培育網紅、跨境電商、美容事業及短影音拍攝、打造企業IP等，如今手握4間公司。談及2025年的營運狀況，她直言科技變化帶來衝擊，：「現在AI很方便，不管是文件或企劃都可能取代人，變成員工要去學更新的軟體，大家要比以前更積極去學新科技，這是現在蠻大的變化。」即便大環境不景氣，她也強調不會因此影響員工權益。

▲ 陳米薇表示新年目標是繼續學習 。（圖／記者孟育民攝）

不過，事業發展順利的同時，陳米薇曾一度忽略健康。她去年曾在工作途中天旋地轉、上吐下瀉，甚至一度失去意識。她在尾牙活動上透露，當時正值公司籌備階段，頻繁奔波各地，加上免疫系統失調、誤食不乾淨食物，才導致身體亮紅燈，所幸經過一段時間休養後，目前身體已大幅好轉。