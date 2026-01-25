寇世勳、楊貴媚淚別趙學煌　揭他26年血淚抗病史

記者許逸群／台北報導

資深藝人趙學煌今（25日）舉行追思告別式，摯友寇世勳上台致詞時數度哽咽、難以言語，透露趙學煌自2000年車禍癱瘓後，26年來無數次進出醫院急救。影后楊貴媚也淚揭好友躺在病床上時曾絕望說出「想跳下去」的悲痛心聲 。追思會現場氣氛莊嚴哀戚，盡顯演藝圈深厚情誼。

▲楊貴媚提及趙學煌當時的心聲。（圖／記者黃國霖攝）

趙學煌的生命轉折點發生在2000年，當時他在北京拍攝戲劇卻不幸遭遇一場重大車禍。這場意外導致他胸部以下終身癱瘓的沉痛結果，突如其來的巨大變故 讓他一度陷入人生低潮的深淵，所幸身邊有妻女不離不棄的陪伴。與趙學煌有深厚交情的影后楊貴媚受訪時，也透露了好友曾陷入的巨大低谷。

▲寇世勳致詞滿是不捨。（圖／記者黃國霖攝）

寇世勳在台上致詞時，談及20多年前得知好友癱瘓的噩耗，坦言「我完全不敢相信會發生這個事情」。他接著揭露更令人心疼的內幕，表示趙學煌在遭遇重創後的長達四分之一世紀中，經常必須進出醫院接受緊急治療，漫長的抗病路飽受煎熬。

寇世勳一席話道盡了好友漫長抗病路的艱難與痛苦，重情義的他在致詞過程中頻頻拭淚、數度哽咽，難掩內心的悲痛與不捨。致詞結束下台後，寇世勳也緊緊擁抱了趙學煌的妻子，展現無聲的慰藉與深厚的兄弟情誼。楊貴媚也特別關心趙妻，喊話：「不要再哭了，趙哥已經好了。」她感嘆，趙學煌這些年很辛苦，而照顧者們也很偉大。

儘管趙學煌經歷了長達四分之一世紀的病痛折磨，但他始終沒有放棄，關鍵在於身邊有妻子與女兒們的不離不棄陪伴與支持。家人無私的愛，是他挺過無數次生死關頭的最大動力。如今家屬面對這一刻，也展現了堅韌的態度，讓他能安心地畫下人生句點。

