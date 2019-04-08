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卓偉深夜預告大事發生！　2照片秒刪…網驚：國民級女星離婚

記者陳芊秀／綜合報導

大陸第一狗仔卓偉7日深夜突然發出預告，貼出詩句「玉山前卻不復來？曲江汀瀅水平杯」，這是出自唐代詩人韓愈的詩詞，意即玉山下分別，之後就不再相逢，同時出現洪水、紅色石頭的照片，掀起陸網熱烈討論，更有人大膽預測：「國民級女星要宣布離婚了！」

▲▼卓偉爆料預告，網猜國民級女星要離婚了。（圖／翻攝自微博、資料照）

▲卓偉爆料預告，網猜國民級女星要離婚了。（圖／翻攝自微博、資料照）

卓偉過去爆料消息，往往造成娛樂圈震撼，包括王菲和謝霆鋒世紀復合，鄭爽與胡彥斌熱戀，白百何離婚等。他晚間透過自媒體《花焦大料》發文預告，貼上洪水、紅色石頭的照片，搭配韓愈的詩詞，內容和分手有關，引爆外界關注。不過貼文隨後只留詩句，照片已經刪除。

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▲▼卓偉爆料預告，網猜國民級女星要離婚了。（圖／翻攝自微博）

▲晚間陸網瘋傳韓愈詩詞，加上洪水照和紅色石頭，引爆外界聯想。（圖／翻攝自微博）

網友從洪水聯想到香港女星洪欣，由於女方早前傳出婚變，加上紅色石頭，令人聯想到演員老公張丹峰。此外，也有人解讀「黃河暗指姓黃，水平杯，Baby，杯杯兩個杯」、「感覺謎底十之八九。」

▲▼卓偉爆料預告，網猜國民級女星要離婚了。（圖／翻攝自微博）

▲網友從照片、詩詞關鍵字瘋猜和香港已婚女星洪欣有關。（圖／翻攝自微博）

▲▼洪欣發文再度引發婚變揣測。（圖／翻攝自微博／洪欣、張丹峰）

▲洪欣早前發文，引發外界揣測婚變。（圖／翻攝自微博／洪欣）

▲▼卓偉爆料預告，網猜國民級女星要離婚了。（圖／翻攝自微博）

▲網友聯想到黃曉明和Angelababy。（圖／翻攝自微博）

▲春風情人節將Angelababy與黃曉明的合照P上自己。（圖／翻攝微博）

▲Angelababy和黃曉明最近常被爆離婚。（圖／翻攝微博）

林俊傑獻唱《曹操》《可惜沒如果》　手比心唱《第幾個100天》狂撩粉>///

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