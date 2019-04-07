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秦嵐37年「首次飛澳門」為支持他！　應采兒感動：這麼紅還記得

記者傅家妤／綜合報導

女星應采兒個性直爽、豪邁，在演藝圈擁有好人緣，與演出《延禧攻略》「富察皇后」爆紅的秦嵐也相交多年，私下一直都是好閨蜜，秦嵐日前還特別飛到澳門，支持陳小春的演唱會，這也是她人生中第一次到澳門，應采兒為此也在IG上表達謝意。

▲應采兒、陳小春、秦嵐。（圖／翻攝自微博／應采兒、秦嵐）

▲秦嵐特別到澳門支持陳小春。（圖／翻攝自微博／應采兒）

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陳小春的《STOP ANGRY演唱會》6日巡迴到澳門站，不少圈內好友都到場支持，老婆的閨蜜秦嵐也特別飛澳門支持他。應采兒7日特別曬出37歲秦嵐與陳小春的合照，畫面中只見秦嵐身穿白色線條襯衫，戴著黑色皮帽，對鏡頭露出燦笑，還雙手比讚，而身旁的陳小春也難得露出笑容，身上依舊是演唱會造型裝扮，髒辮頭非常帥氣。

▲應采兒、陳小春、秦嵐。（圖／翻攝自微博／應采兒、秦嵐）

▲應采兒、陳小春、秦嵐。（圖／翻攝自微博／應采兒、秦嵐）

▲陳小春巡演澳門站獲不少圈內好友到場支持。（圖／翻攝自微博／應采兒）

應采兒在發文中稱呼秦嵐為「大姐」，並透露這是好友一生中第一次到澳門，隨後還不忘虧對方：「辛苦了，這麼紅…還記得支持我。（不過妳沒紅的時候，我也很愛妳）。」雖然語氣帶了點戲謔，但仍可看出兩人的姐妹情誼非常深厚。

▲應采兒、陳小春、秦嵐。（圖／翻攝自微博／應采兒、秦嵐）

▲應采兒發文。（圖／翻攝自IG／應采兒）

事實上，秦嵐於演唱會當晚，也特別在微博上PO了一段陳小春演唱會的片段，最後還把鏡頭轉到旁邊應采兒身上
，只見應采兒原本是一臉陶醉的看著台上的陳小春，一發現鏡頭，隨即擺POSE露出甜美笑容，逗得秦嵐再度把鏡頭轉走，並在發文中寫道：「她是天仙，她太美了！」兩人互動逗樂不少網友，大家紛紛笑言：「采兒姐真的好美」、「最後的笑聲，讓我忍不住一直重複」，掀起熱議。

►觀看秦嵐於演唱會拍下影片請點這裡

▲應采兒、陳小春、秦嵐。（圖／翻攝自微博／應采兒、秦嵐）

▲應采兒與秦嵐相識多年，兩人感情非常好。（圖／翻攝自微博／應采兒）

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