霍諾德攀101「意外目擊信義區兩大之最」！他拍罕見一幕 現場照曝

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber Andy老師於25日親赴台北101，現場見證美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）徒手攀登的壯舉。他透過Instagram限時動態分享過程，還意外觀察到信義區早晨的「罕見一幕」，氣氛相當熱烈。

▲Andy老師25日意外觀察到信義區早晨的「罕見一幕」。（圖／翻攝自Instagram／andy1994x）



[廣告]請繼續往下閱讀...

Andy老師身穿白色羽絨外套、頭戴米色棒球帽現身台北101附近，先是曬出與大樓的自拍合照，寫下「Go Alex」為霍諾德應援。隨著攀登活動展開，他全神貫注地緊盯著大樓外牆上正在移動的渺小身影，「我第一次認真看台北101這麼久，就像看著愛人一樣。」

▲Andy老師也有低調到場見證歷史。（圖／翻攝自Instagram／andy1994x）



攀登過程驚險萬分，讓在地面觀看的群眾也跟著緊張不已。Andy老師特地拍下自己攤開的手掌特寫，幽默地詢問粉絲：「誰跟我一樣看到出汗」，並配上流汗的表情符號。

▲Andy老師看到狂流手汗。（圖／翻攝自Instagram／andy1994x）



最終艾力克斯霍諾德順利攻頂，站在塔尖張開雙手。Andy老師激動記錄下這歷史性的一刻，並透露25日親眼目擊了「台北101兩大之最」。他指出，首先是見證了「Alex成功登頂」，其次則是發現這是「年輕人聚集比例最高早晨」。畫面中可見草地上滿滿的圍觀群眾，讓他對這場吸引大批年輕世代關注的國際級盛事留下深刻印象。

▲霍諾德成功登頂101。（圖／記者李毓康攝）