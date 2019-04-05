情侶內湖摩鐵開房…男爆腦漿亡！　女友2年後「離奇泡水慘死」爆出恐怖巧合

記者田暐瑋／綜合報導

一對情侶從內湖某汽車旅館退房時，男生下樓不慎摔倒，後腦插進樓梯邊突起的螺絲釘，被人抬起後瞬間噴出腦漿，送醫途中死亡，女友連續幾天都做惡夢被索命，害怕向警方求救也不被理踩，最後陳屍在淡水河邊，全身腫脹變形慘死，警方事後調出摩鐵案資料，發現當時的搜查細節全有著恐怖巧合。

當年這起摩鐵案有許多詭異疑點，負責此案的刑警高仁和在《震震有詞》節目中回憶，當時男生跌倒後後腦插進螺絲釘，一開始還有意識，眼睛還能轉動，但因為救援難度高，警方只能強制把他抬起救出，這一抬起，瞬間噴出腦漿，把目睹一切的女友嚇得半死，他還沒被送到醫院就死亡，而警方事後檢查現場照片時，發現房內的床邊站著一個穿著白色襯衫、藍背心的媽媽桑。

▲高仁和回憶摩鐵命案。（圖／翻攝自YouTube／高點電視toptv）



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原以為旅館人員不小心入鏡，但旅館的人口徑一致，沒人認識這個女子，而死者的女友幾天後打給負責的刑警，害怕表示自己連續幾天都做惡夢，夢中有個女子威脅她：「我要收2條命！」但刑警認為她是太過緊張恐懼，做完筆錄後就把名片交給女方，要她好好休息。

▲高仁和回憶摩鐵命案。（圖／翻攝自YouTube／高點電視toptv）



此案最後以意外終結調查，這件事過了2年，這個女生竟被發現離奇陳屍在淡水河邊，且屍體嚴重腫脹，難以辨識身分，卻在她身上發現負責刑警當時給的名片，最後證實是摩鐵案死者的女友，死因不明。負責刑警事後調出資料，聯想到搜查中的各種細節，串連起照片中的陌生白衣女、女死者的惡夢等等的詭異巧合。

最讓人毛骨悚然的，是負責刑警被通知摩鐵案女友死亡當天，是10月12日，而摩鐵案的命案現場房間房號正是「1012」，冥冥之中似乎有無法被解釋的巧合，真相至今仍沒有結果。

▲高仁和回憶摩鐵命案。（圖／翻攝自YouTube／高點電視toptv）

▲高仁和回憶摩鐵命案。（圖／翻攝自YouTube／高點電視toptv）