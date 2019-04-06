安潔莉娜裘莉《永恆族》卡司再+1！漫威第一個「巴基斯坦裔男星」

▲安潔莉娜裘莉被認為最有可能演出漫威《永恆族》的瑟西。（圖／達志影像／美聯社）

記者林映妤／綜合報導

華裔導演趙婷執導，漫威宇宙第四階段電影《永恆族》，繼之前爆出由巨星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）主演後，6日再傳有新演員加入！根據《THR》報導，《愛情昏迷中》巴基斯坦裔美國男星庫梅爾南賈尼（Kumail Nanjiani）正在與漫威洽談中，有望和裘莉首度合作！

《永恆族》獨立電影確定於今年9月開拍，目前正在選角階段，劇情則圍繞在擁有宇宙能量的男主角伊格瑞斯（Ikaris）以及以藝人身份活躍穿梭在人類世界的瑟西（Sersi）的愛情故事，時間幅度甚至能追訴到100萬年前。外媒現階段普遍認為裘莉演出的應該就是瑟西這個角色。

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《永恆族》漫畫創於1976年，他們是一群智力、體力、壽命均優於人類的高等種族，因為擁有強大力量及近乎不朽的身軀，所以幾乎都可以活上幾千年，而在漫畫設定中，薩諾斯所屬的「泰坦星」人就是永恆族的後代。

▲▼庫梅爾南賈尼《愛情昏迷中》就是改編自己和老婆的愛情故事。（圖／trbimg／傳影互動提供）

目前僅知《永恆族》劇本仍在構思，若庫梅爾南賈尼確定加入演出，他將會是史上第一位演出漫威英雄電影的巴基斯坦裔美國演員。41歲的庫梅爾南賈尼曾改編自己與老婆的愛情故事，演出自傳電影《愛情昏迷中》，並入圍第90屆奧斯卡最佳原創劇本獎，大獲好評。