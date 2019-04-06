迪士尼確定《小美人魚》女主角是她！琳賽蘿涵不爽留言：蛤？

▲經典的《小美人魚》到底由誰演出一直是討論話題。（圖／《小美人魚》劇照）

記者林映妤／綜合報導

近年迪士尼將多部經典動畫改編成真人版電影，《美女與野獸》全球票房高達新台幣389億元，就是其中一個成功例子。另一部人氣作品《小美人魚》的電影選角雖遲遲未定，但舞台劇近日確定由《歡樂合唱團》麗婭米雪兒（Lea Michele）飾演愛麗兒（Ariel），不過消息一出卻引來琳賽蘿涵（Lindsay Lohan）不滿。

迪士尼為慶祝30周年帶來真人版《小美人魚》舞台劇，最近公布愛麗兒人選就是曾主演美劇《歡樂合唱團》（Glee）的靈魂人物麗婭米雪兒，而非之前外界傳聞的「超殺女」克蘿伊摩蕾茲（Chloe Moretz）以及多次主動表達想演出意願的崩壞女星琳賽蘿涵。

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▲▼琳賽蘿涵不滿舞台劇《小美人魚》選角是麗婭米雪兒。（圖／翻攝自IG／Lea Michele／Lindsay Lohan）

麗婭米雪兒本身在《歡樂合唱團》就展現出驚人演唱實力，加上外型甜美，雖然知名度並非相當高，但粉絲對於這個選角可說是相當滿意。不過多次毛遂自薦未果的琳賽蘿涵可能就不是很開心了，她在迪士尼宣布選角的Instagram貼文下留言「蛤？」（Huh？）顯然對此結果不買單。

其實琳賽蘿涵去年夏天曾發了一張愛麗兒與烏蘇拉的照片，並寫下「我的夢想角色與#梅莉史翠普」但迪士尼明顯不甩她，並沒有想實現這位昔日好萊塢甜心的夢想，而且未來讓她出演真人版電影的機率應該也非常小。