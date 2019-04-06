ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

迪士尼確定《小美人魚》女主角是她！琳賽蘿涵不爽留言：蛤？

《小美人魚》傳出女主角是辛蒂亞（Zendaya）。（圖／《小美人魚》劇照）

▲經典的《小美人魚》到底由誰演出一直是討論話題。（圖／《小美人魚》劇照）

記者林映妤／綜合報導

近年迪士尼將多部經典動畫改編成真人版電影，《美女與野獸》全球票房高達新台幣389億元，就是其中一個成功例子。另一部人氣作品《小美人魚》的電影選角雖遲遲未定，但舞台劇近日確定由《歡樂合唱團》麗婭米雪兒（Lea Michele）飾演愛麗兒（Ariel），不過消息一出卻引來琳賽蘿涵（Lindsay Lohan）不滿。

迪士尼為慶祝30周年帶來真人版《小美人魚》舞台劇，最近公布愛麗兒人選就是曾主演美劇《歡樂合唱團》（Glee）的靈魂人物麗婭米雪兒，而非之前外界傳聞的「超殺女」克蘿伊摩蕾茲（Chloe Moretz）以及多次主動表達想演出意願的崩壞女星琳賽蘿涵。

請繼續往下閱讀...

▲▼琳賽蘿涵不滿舞台劇《小美人魚》選角是麗婭米雪兒。（圖／翻攝自IG／Lea Michele／Lindsay Lohan）

▲▼琳賽蘿涵不滿舞台劇《小美人魚》選角是麗婭米雪兒。（圖／翻攝自IG／Lea Michele／Lindsay Lohan）

▲▼琳賽蘿涵不滿舞台劇《小美人魚》選角是麗婭米雪兒。（圖／翻攝自IG／Lea Michele／Lindsay Lohan）

麗婭米雪兒本身在《歡樂合唱團》就展現出驚人演唱實力，加上外型甜美，雖然知名度並非相當高，但粉絲對於這個選角可說是相當滿意。不過多次毛遂自薦未果的琳賽蘿涵可能就不是很開心了，她在迪士尼宣布選角的Instagram貼文下留言「蛤？」（Huh？）顯然對此結果不買單。

其實琳賽蘿涵去年夏天曾發了一張愛麗兒與烏蘇拉的照片，並寫下「我的夢想角色與#梅莉史翠普」但迪士尼明顯不甩她，並沒有想實現這位昔日好萊塢甜心的夢想，而且未來讓她出演真人版電影的機率應該也非常小。

推薦閱讀

馮迪索自爆加入《阿凡達》續集！唐老大變納美人？hashtag藏玄機

馮迪索自爆加入《阿凡達》續集！唐老大變納美人？hashtag藏玄機

罹癌少女遇上憂鬱少年！《性愛自修室》天菜陪完成「願望清單」

罹癌少女遇上憂鬱少年！《性愛自修室》天菜陪完成「願望清單」

迪士尼公布2019片單出現它！影迷淚喊：過2年竟然復活了

迪士尼公布2019片單出現它！影迷淚喊：過2年竟然復活了

格雷女訂婚「酷玩」主唱！「成功融入男友家庭」好事近了

格雷女訂婚「酷玩」主唱！「成功融入男友家庭」好事近了

新版《小丑》預告！瓦昆菲尼克斯「身體變形」驚悚畫面流出

新版《小丑》預告！瓦昆菲尼克斯「身體變形」驚悚畫面流出

真實版《愛上觸不到的你》！18歲情侶患病「堅持結婚」8年後結局超悲

真實版《愛上觸不到的你》！18歲情侶患病「堅持結婚」8年後結局超悲

「海姆達爾」不守彩虹橋了！跳槽《自殺突擊隊2》不會接演「死射」

「海姆達爾」不守彩虹橋了！跳槽《自殺突擊隊2》不會接演「死射」

取材丹麥史上最難堪醜聞！《懸案》不到最後一秒猜不透隱藏動機

取材丹麥史上最難堪醜聞！《懸案》不到最後一秒猜不透隱藏動機

扯！《復仇者4》黃牛票炒到28萬　「預售網癱瘓」網哀號：花5小時才買到

扯！《復仇者4》黃牛票炒到28萬　「預售網癱瘓」網哀號：花5小時才買到

莎莉賽隆自爆單身10年　要有緣人「帶種」：放馬來追！

莎莉賽隆自爆單身10年　要有緣人「帶種」：放馬來追！

曾莞婷掃墓「穿這樣」挨罵：不尊重！　罕見硬起來說話了

曾莞婷掃墓「穿這樣」挨罵：不尊重！　罕見硬起來說話了

胡婷婷秘產混血寶寶五官萌炸！　6個月長這樣「超大顆鹿眼」讓人融化

胡婷婷秘產混血寶寶五官萌炸！　6個月長這樣「超大顆鹿眼」讓人融化

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

曾莞婷掃墓「穿這樣」挨罵：不尊重！　罕見硬起來說話了

胡婷婷秘產混血寶寶五官萌炸！　6個月長這樣「超大顆鹿眼」讓人融化

《黑澀會》薔薔掃墓尺度全開！　「形狀被看光」網傻：祖先會噴鼻血

鄭俊英群組「為女生性器唱的歌」曝光！　網友再看一次歌詞怒：有夠髒

勝利砲友現身！「熱情掌聲片流出」　女人排隊被睡…她：做完下一個在門口等

4天就離婚！　老公洞房夜啊嘶洩洪了…她「疑惑問一句」人生崩裂：我真的沒辦法

真實版《愛上觸不到的你》！18歲情侶患病「堅持結婚」8年後結局超悲

17歲屁孩墳墓前自拍！　一路吃檳榔嬉鬧…隔天「半張臉被吃掉」潰爛高燒

超兇玉蘭花正妹車陣被偷拍！　脫了防曬裝「蛇腰長腿辣翻」駕駛分心狂盯

眾量級家寧「8分20秒掌聲片」被惡意流傳！　受害後親上火線：請別再分享了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

小美人魚, 琳賽蘿涵, 麗婭米雪兒

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 南韓爆嚴重火災！金宇彬罹癌「2年沒收入」捐鉅款　粉絲淚崩
  2. 迪士尼確定《小美人魚》女主角是她！琳賽蘿涵不爽留言：蛤？
  3. 甜美妹長菜花崩潰哭：我是處女！　女醫不耐煩逼說實話…「得知悲慘遭遇」自責爆
  4. 頌樂親手剪及腰長髮！驚恐喊：這麼短　「真實長度」嚇壞網友
  5. 消失30年父親突出現！黃鐙輝傻眼《失父招領》：我認他是爸
  6. 隋棠躲教室外偷窺「被Lucy發現」！　畫面曝光…爸媽網友暴動了
  7. 《放逐愛情》解偉苓存款花光了！　出道10年「還想發片」
  8. 4天就離婚！　老公洞房夜啊嘶洩洪了…她「疑惑問一句」人生崩裂：我真的沒辦法
  9. 朴寶劍把她叫進房裡突現「暖心舉動」　LuLu：善良是真的
  10. 女神DAVICHI到台灣了！走一半突然停住...專為接機粉絲簽名

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366