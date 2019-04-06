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Gary結婚2周年罕見放閃！　牽妻賞櫻「曬愛心合照」甜蜜告白

記者張筱涵／綜合報導

南韓藝人Gary（本名：姜熙建）和小10歲圈外人女友結婚2周年，難得在Instgram主動上傳和妻子的合照，讓許多人又驚又喜。

▲金鐘國、宋智孝下車。（圖／翻攝自Running Man官方IG）

▲Gary透過綜藝節目《Running Man》在亞洲打開知名度。（圖／翻攝自Running Man官方IG）

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Gary在6日時公開和老婆一起去賞櫻的照片，夫妻倆還甜蜜地手比愛心合照，可以看見女方的手小很他很多，雖然比起來的愛心不夠對稱，但或許這也代表著他對老婆的愛無限大，在特別的日子感性說道：「我成為了你，你成為了我，祝結婚兩周年快樂。」

▲Gary慶祝結婚兩周年。（圖／翻攝自Gary IG）

▲Gary慶祝結婚兩周年。（圖／翻攝自Gary IG）

事實上，Gary在2017年4月5日宣布登記結婚，妻子是小10歲、當時為LeeSSang Company公司的5年年資職員，現在他們也育有1子，雖然現在鮮少能看見他在螢光幕前的樣子，但一家3口平淡的幸福也令人感到開心，過去他要來台東參加《RUN進臺東089演唱會》時，還說：「我太太做了早飯，很好吃。」

▲▼GARY放閃：「太太做菜很好吃。」（圖／聯萌演藝提供）

▲Gary放閃：「太太做菜很好吃。」（圖／資料照／聯萌演藝提供）

另外，在亞洲以《Running Man》敞開知名度的他退出至今也已經3年了，當時面對失落的粉絲們，他也在微博以中文向所有粉絲吐露心情，對於身為《RM》一員長達7年的時間，感謝因此認識了許多粉絲，但也道歉：「對那些一直以來喜歡《RM》中的姜Gary的朋友們感到非常抱歉。」承諾未來會用最大的力氣在音樂之路上努力，希望粉絲能不離不棄的繼續支持。

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