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「平常不菸不酒」韓男演員58歲肺癌過世　明星友哀：別再痛了

記者吳孟庭／綜合報導

南韓演員李日載（이일재）不敵肺癌，5日凌晨在首爾某醫院，在家人身邊的陪伴下走完最後一程，享年58歲，同僚演員包含申鉉濬、裴正南都在IG上哀悼，「希望你不要痛了，請安息吧」，離世消息也登上熱搜。

▲南韓演員李日載曾公開表示正罹患肺癌4期。（圖／翻攝自tvN）

▲南韓演員李日載曾公開表示正罹患肺癌4期。（圖／翻攝自tvN）

李日載抗癌已經有一段時日了，去年他在綜藝節目上就透露自己被診斷為肺癌四期，但平時其實沒有抽菸或喝酒的習慣，讓節目現場人員都非常吃驚。他表示為了怕家人朋友擔心，因此被確診後並沒有告知周遭的人，但正在努力的克服疾病，並表達治療成功後要回歸演藝圈的強烈意志，但仍不敵病魔。

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李日載以話劇演員發跡，1989年參與韓國影壇教父之稱的導演林權澤的電影《將軍的兒子》而知名，後來拍攝不少電視劇作品，如《野人時代》、《狗和狼的時間》、《王與我》、《大王世宗》、《新娘面具》等都有他的身影。

▲「平常不菸不酒」韓男演員58歲肺癌過世　明星友哀：別再痛了。（圖／翻攝自申鉉濬IG）

▲▼明星友申鉉濬、裴正南都發文哀悼。（圖／翻攝自申鉉濬、裴正南IG）

▲「平常不菸不酒」韓男演員58歲肺癌過世　明星友哀：別再痛了。（圖／翻攝自裴正男IG）

死訊傳出後，《將軍的兒子》主角申鉉濬也在IG貼出當年合作的舊照悲痛哀悼，「哥......在天空上不要再痛了，請安息吧......」，最近在綜藝節目《西班牙寄宿家庭》給人留下苦幹認真印象的演員裴正南也不捨留言，「最帥氣又慈祥的前輩，請安息。」

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李日載, 申鉉濬, 裴正南, 日韓風

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