專訪／成勛太誠實了！問喜歡女生類型：白天被動晚上就...那種

記者吳孟庭／專訪

南韓演員成勛上月底來台，從公開的記者會到粉絲見面會，數度脫稿演出，是少數看過如此失控又沒包袱的韓國明星，他接受《ETtoday星光雲》專訪時坦言，他的個性就是太誠實，也是他的最大優點，連問喜歡哪一種女生，他都沒在隱藏真心，「早上被動...晚上就...的那種」。

▲成勛接受《ETtoday星光雲》專訪。（圖／記者張一中攝）

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成勛自嘲從2017年《焦急的羅曼史》之後就沒什麼紅的作品，其實去年還挑戰了喜劇《心靈的聲音：Reboot》，飾演漫畫家趙石，劇中常常猶如漫畫般的表情與肢體，對他來說似乎只是把現實生活擺在鏡頭前，「我對角色本身沒有什麼壓力，覺得自己演得還算舒服，不太需要特意克服搞笑的角色。」

出道約莫7年的成勛頻接喜劇，近年似乎終於找到演戲的樂趣，因為他曾經在媒體採訪中坦承，拍完出道作品《芙蓉閣之戀》曾經想要放棄當演員，因為實在是太辛苦了。他同意，「如果每部作品都以這樣殺人般的行程去拍攝的話，我還真的沒有信心好好地持續拍出新作品，即使是現在，還是覺得『演戲』是又難、又好玩、又痛苦的工作。」

▲成勛接受專訪時約莫吃飯時間，直呼好想吃炒飯。（圖／記者張一中攝）

每次一投入新作品，成勛就變得戰戰兢兢，連愛吃的他都必須忌口。訪問時快接近晚餐時間，問到他現在想吃什麼台灣美食，「炒飯、炒飯、炒飯、炒飯，我現在真的好想吃碳水化合物（澱粉）。」

成勛談到吃總有滿滿的話題，「沒有討厭的食物，雖然不記得是不是24小時都很飽，但除了睡覺時間，我都會一直往嘴裡塞東西。」問他在《我獨自生活》和Henry（劉憲華）是否有討論過台灣美食，或是被招待去對方在韓國開的台灣餐廳，成勛則說沒有這些經驗，「兩個人見面就是在吃肉」。

▲成勛說自己個性太誠實，也公開喜歡的女孩類型。（圖／記者張一中攝）

最近在韓劇《我在路邊撿了個藝人》化身傲嬌韓流明星的他，劇中卻遇到更Man更主動的女主角，問他私底下喜歡主動一點的女生，還是被動一點的女生，已經36歲的成勛也沒包袱真心回答，「白天是被動的女生（噗哧笑出來）...晚上就...對...那種類型的。」難怪要他選一個個性最大的優點，他選的是「誠實」。