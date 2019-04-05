ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

李陣郁滿臉鮮血　歪嘴邪笑！《Voice3》預告一行字洩新劇情

記者吳孟庭／綜合報導

韓劇《VOICE》大受歡迎，即將推出第三季，最新釋出的人物預告似乎能看見新一季的劇情走向，李陣郁飾演的都強優在追捕中看見自己滿臉是血，嘴角歪斜微笑，配上旁白，「要用我的手抓住，就算變成怪物...」，而劇集也確定將在下月正式開播。

▲李陣郁滿臉鮮血　歪嘴邪笑！《Voice3》預告一行字洩新劇情。（圖／翻攝自YouTube／ocn）

▲《Voice3》最新預告曝光。（圖／翻攝自YouTube／ocn）

《VOICE 3》的男女主角預告釋出，連3季由李荷娜飾演的112舉報中心主任「姜權酒」，因為擁有絕佳聽力，在遠端遙控協助破案。而她在新預告接起電話，聽到對方顫抖哭喊「救救我」，誓言「只要是我能聽到的，一定會救出來！」尤其她在第二季最後一集掉入真兇設計的陷阱，生死不明讓劇迷好奇她最新發展。

請繼續往下閱讀...

▼李荷娜《VOICE3》角色預告。（影片來源：YouTube ocn）

至於李陣郁飾演的都強優是112舉報中心黃金時間組的機動隊長，由於第二季揭開的各種心理創傷，似乎將在新一季揭曉他真實面目，因為在預告中，他追捕犯人後面對一道電視牆，裡面播出的卻是頭破血流、歪嘴露出邪惡笑容的自己！

▲李陣郁滿臉鮮血　歪嘴邪笑！《Voice3》預告一行字洩新劇情。（圖／翻攝自YouTube／ocn）

▲李陣郁《Voice3》預告一行字洩新劇情。（圖／翻攝自YouTube／ocn）

再加上李陣郁配上旁白說出，「要用我的手抓住，就算變成怪物...」，以及預告裡面的一行字「惡的本能被喚醒的警察」，接著李陣郁就失控大吼！到底這些預告中的內容有什麼寓意，都讓劇迷還沒播出就非常期待，本劇也預計將在5月初首播。

▼李陣郁《VOICE3》角色預告。（影片來源：YouTube ocn）

法比歐認愛翹臀台灣妹！　 「2舉動寵翻女友」鬆口羞曝：想結婚

推薦閱讀

眾量級家寧「8分20秒掌聲片」被惡意流傳！　受害後親上火線：請別再分享了

眾量級家寧「8分20秒掌聲片」被惡意流傳！　受害後親上火線：請別再分享了

胖虎「拍片批館長弱智」被告！　官司結果出爐

胖虎「拍片批館長弱智」被告！　官司結果出爐

梁靜茹本名叫這個！　藝人鄉土味真名曝光「周迅最奇葩」…網笑噴：給了我勇氣

梁靜茹本名叫這個！　藝人鄉土味真名曝光「周迅最奇葩」…網笑噴：給了我勇氣

真實版《愛上觸不到的你》！18歲情侶患病「堅持結婚」8年後結局超悲

真實版《愛上觸不到的你》！18歲情侶患病「堅持結婚」8年後結局超悲

Mei女兒「偷拍又傳群組聊」　阿弟關房門飆罵：妳不配當我女兒！

Mei女兒「偷拍又傳群組聊」　阿弟關房門飆罵：妳不配當我女兒！

蔡依林賞櫻被拍！　阿信驚喜現身「摀嘴羞笑」網友暴動了

蔡依林賞櫻被拍！　阿信驚喜現身「摀嘴羞笑」網友暴動了

南部限定！蔡阿嘎PO潤餅「神級配料」　北部人問號臉：第一次看到

南部限定！蔡阿嘎PO潤餅「神級配料」　北部人問號臉：第一次看到

情侶內湖摩鐵開房…男爆腦漿亡！　女友2年後「離奇泡水慘死」爆出恐怖巧合

情侶內湖摩鐵開房…男爆腦漿亡！　女友2年後「離奇泡水慘死」爆出恐怖巧合

「黃沐妍3mins不雅片瘋傳」超無奈！　連爸也收到：你女兒缺錢？

「黃沐妍3mins不雅片瘋傳」超無奈！　連爸也收到：你女兒缺錢？

Sandy「單穿中空內衣」形狀全露！　隋棠狂盯「胸下2條線」羞爆

Sandy「單穿中空內衣」形狀全露！　隋棠狂盯「胸下2條線」羞爆

等了66集…《炮仔聲》大姊終於登場！　李亮瑾跟「睽違1年的他」成為夫妻

等了66集…《炮仔聲》大姊終於登場！　李亮瑾跟「睽違1年的他」成為夫妻

《炮仔聲》惡媳肉體出軌小王！　淋浴被抓包不連戲「指甲變色了」

《炮仔聲》惡媳肉體出軌小王！　淋浴被抓包不連戲「指甲變色了」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

眾量級家寧「8分20秒掌聲片」被惡意流傳！　受害後親上火線：請別再分享了

胖虎「拍片批館長弱智」被告！　官司結果出爐

梁靜茹本名叫這個！　藝人鄉土味真名曝光「周迅最奇葩」…網笑噴：給了我勇氣

真實版《愛上觸不到的你》！18歲情侶患病「堅持結婚」8年後結局超悲

Mei女兒「偷拍又傳群組聊」　阿弟關房門飆罵：妳不配當我女兒！

蔡依林賞櫻被拍！　阿信驚喜現身「摀嘴羞笑」網友暴動了

南部限定！蔡阿嘎PO潤餅「神級配料」　北部人問號臉：第一次看到

情侶內湖摩鐵開房…男爆腦漿亡！　女友2年後「離奇泡水慘死」爆出恐怖巧合

「黃沐妍3mins不雅片瘋傳」超無奈！　連爸也收到：你女兒缺錢？

Sandy「單穿中空內衣」形狀全露！　隋棠狂盯「胸下2條線」羞爆

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

Voice, 李陣郁, 李荷娜, Voice3, 日韓風

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 這是白癡公主？「藏起長髮」瞬間帥炸　粉絲被電歪：以為周渝民池昌旭
  2. VIXX Ravi自爆「想過26歲結婚」　對林俊傑心動！
  3. 李陣郁滿臉鮮血　歪嘴邪笑！《Voice3》預告一行字洩新劇情
  4. 茵聲卡在「謝欣穎、梁士華」中間！　尖叫一聲：這臭狼～
  5. 壽星邵翔出門前才跟小蠻大吵一架　到場驚喜慶生被他強吻
  6. 柯有倫宴娶美嬌娘「哭到臉漲紅」　弟弟戳心告白...全場陷淚海
  7. 2019春季日劇18部必追片單！　《昨日的美食》雙男神BL…全國瘋等開播
  8. Block B他與女友穩交8年「認愛SOP曝光」　金希澈：太強了
  9. 郭富城30年前長這樣！被老師狠批「全班最醜」　海量照片曝光
  10. 舒夢蘭「北極熊最餓時期」零下30度出外景：開門可能遇到熊　

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366