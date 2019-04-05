李陣郁滿臉鮮血　歪嘴邪笑！《Voice3》預告一行字洩新劇情

記者吳孟庭／綜合報導

韓劇《VOICE》大受歡迎，即將推出第三季，最新釋出的人物預告似乎能看見新一季的劇情走向，李陣郁飾演的都強優在追捕中看見自己滿臉是血，嘴角歪斜微笑，配上旁白，「要用我的手抓住，就算變成怪物...」，而劇集也確定將在下月正式開播。

▲《Voice3》最新預告曝光。（圖／翻攝自YouTube／ocn）

《VOICE 3》的男女主角預告釋出，連3季由李荷娜飾演的112舉報中心主任「姜權酒」，因為擁有絕佳聽力，在遠端遙控協助破案。而她在新預告接起電話，聽到對方顫抖哭喊「救救我」，誓言「只要是我能聽到的，一定會救出來！」尤其她在第二季最後一集掉入真兇設計的陷阱，生死不明讓劇迷好奇她最新發展。

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▼李荷娜《VOICE3》角色預告。（影片來源：YouTube ocn）

至於李陣郁飾演的都強優是112舉報中心黃金時間組的機動隊長，由於第二季揭開的各種心理創傷，似乎將在新一季揭曉他真實面目，因為在預告中，他追捕犯人後面對一道電視牆，裡面播出的卻是頭破血流、歪嘴露出邪惡笑容的自己！

▲李陣郁《Voice3》預告一行字洩新劇情。（圖／翻攝自YouTube／ocn）

再加上李陣郁配上旁白說出，「要用我的手抓住，就算變成怪物...」，以及預告裡面的一行字「惡的本能被喚醒的警察」，接著李陣郁就失控大吼！到底這些預告中的內容有什麼寓意，都讓劇迷還沒播出就非常期待，本劇也預計將在5月初首播。

▼李陣郁《VOICE3》角色預告。（影片來源：YouTube ocn）