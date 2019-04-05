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VIXX Ravi自爆「想過26歲結婚」　對林俊傑心動！

記者吳睿慈／台北報導

南韓團體VIXX饒舌歌手Ravi 3月推出迷你專輯《R.OOK BOOK》，他6日即將帶著首次在台的個人演唱會開唱，5日在下榻飯店接受訪問，他心懷感激表示：「我一直都很想要來台灣開唱，一個人來到這裡很感謝也很期待。」有別於以往都是團體來台，這次單槍匹馬，他也積極地喊著，肩上背著更多責任感，「雖然原本就很用心準備，但這次會更用心！」

▲▼韓星Ravi平面聯訪。（圖／記者張一中攝）

▲Ravi首次開個人演唱會在台灣。（圖／記者張一中攝）

Ravi單飛來台開唱，他特地學了台語，想與觀眾拉近距離，當記者拱他秀幾句，他害羞表示：「我怕出錯，不知道自己講得對不對。」最後還是羞澀地秀「哇系Ravi」，獲得全場掌聲。

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▲▼韓星Ravi平面聯訪。（圖／記者張一中攝）

▲Ravi曾想過要26歲結婚，但現在想法不同了。（圖／記者張一中攝）

他曾說過20歲後半是最帥的年紀，如今來到26歲，他笑說：「我一直以為我不會到26歲，一直以為自己還年輕，但現在真的26歲了，又有點不一樣的感覺。」他自爆，曾經想過要在26歲結婚，但現在想法又不同了，「（結婚）可能10年以後吧，誰也不知道會發生什麼事，現在的我就沒有再去想那麼多了。」

▲▼韓星Ravi平面聯訪。（圖／記者張一中攝）

▲Ravi明將在三創生活園區開唱。（圖／記者張一中攝）

此次推出迷你專輯，Ravi找來請夏合作，被問到還有沒有想合作的藝人，他謙虛表示「不只是韓國國內，海外也有很多想合作的人。」他非常欣賞情歌王子林俊傑，稱讚對方：「林俊傑擁有的音樂色彩很清楚，可以把大家的心拉近的音樂。」形容林俊傑的歌曲令人心動，他被反問「那你有心動嗎？」他笑笑表示「他的聲音很溫暖」。明天將在三創生活園區開唱，他也透過媒體向粉絲問好：「很榮幸也很開心有這樣的行程可以來台灣，很感謝有這樣的機會可以跟媒體打招呼，可以透過演唱會形式跟台灣粉絲打招呼。」

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