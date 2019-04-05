ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

BLACKPINK《Kill This Love》14hr點閱創女團MV最快紀錄！

記者吳孟庭／綜合報導

南韓女團BLACKPINK睽違10個月終於回歸樂壇，5日凌晨12點（韓國時間）公開主打歌《Kill This Love》音源與MV，旋即登上美國iTunes單曲榜冠軍寶座，MV更創下女團最快紀錄，8小時達到1800萬點閱，至今已經快要突破4000萬。

▲BLACKPINK《Kill This Love》14hr點閱創女團MV最快紀錄！（圖／翻攝自YouTube／BLACKPINK）

▲BLACKPINK新歌超殺氣勢回歸樂壇。（圖／翻攝自YouTube／BLACKPINK）

BLACKPINK《Kill This Love》用喇叭吹起前奏的震撼氣勢，MV中4人至少換了7、8套造型，場景也一個比一個盛大，內容講述把善良的自己給殺了，使壞的女孩主宰自我，創造韓女團中獨樹一格的風格。YouTube公開後8小時達到1800萬點閱，創下韓女團新紀錄，14小時突破3000萬，現在也即將破4000萬大關。

請繼續往下閱讀...

不僅如此，音源在國際上也有好成績，《Kill This Love》一舉攻佔美國、歐洲各國、墨西哥、俄羅斯、土耳其、泰國、馬來西亞、印尼等36國iTunes冠軍，在iTunes Worldwide Song Chart更擠掉女神卡卡與布萊利庫柏的《Shallow》空降第一。

▲BLACKPINK《Kill This Love》14hr點閱創女團MV最快紀錄！（圖／翻攝自YouTube／BLACKPINK）

▲BLACKPINK《Kill This Love》14hr點閱創女團MV最快紀錄！（圖／翻攝自YouTube／BLACKPINK）

雖然在海外表現亮眼，但韓國國內的成績遇到有「音源強盜」之稱的臉紅的思春期，同時也一反常態不在晚間6點推出，導致音源成績隔日白天才上升，但目前也是維持前十名的上位圈。至於這是YG爆出勝利醜聞事件後的首組藝人回歸，YG股價今日微幅下滑0.79%。

▼BLACKPINK《Kill This Love》MV創女團新紀錄。（影片來源：YouTube BLACKPINK）

推薦閱讀

眾量級家寧「8分20秒掌聲片」被惡意流傳！　受害後親上火線：請別再分享了

眾量級家寧「8分20秒掌聲片」被惡意流傳！　受害後親上火線：請別再分享了

梁靜茹本名叫這個！　藝人鄉土味真名曝光「周迅最奇葩」…網笑噴：給了我勇氣

梁靜茹本名叫這個！　藝人鄉土味真名曝光「周迅最奇葩」…網笑噴：給了我勇氣

Mei女兒「偷拍又傳群組聊」　阿弟關房門飆罵：妳不配當我女兒！

Mei女兒「偷拍又傳群組聊」　阿弟關房門飆罵：妳不配當我女兒！

蔡依林賞櫻被拍！　阿信驚喜現身「摀嘴羞笑」網友暴動了

蔡依林賞櫻被拍！　阿信驚喜現身「摀嘴羞笑」網友暴動了

南部限定！蔡阿嘎PO潤餅「神級配料」　北部人問號臉：第一次看到

南部限定！蔡阿嘎PO潤餅「神級配料」　北部人問號臉：第一次看到

情侶內湖摩鐵開房…男爆腦漿亡！　女友2年後「離奇泡水慘死」爆出恐怖巧合

情侶內湖摩鐵開房…男爆腦漿亡！　女友2年後「離奇泡水慘死」爆出恐怖巧合

「黃沐妍3mins不雅片瘋傳」超無奈！　連爸也收到：你女兒缺錢？

「黃沐妍3mins不雅片瘋傳」超無奈！　連爸也收到：你女兒缺錢？

Sandy「單穿中空內衣」形狀全露！　隋棠狂盯「胸下2條線」羞爆

Sandy「單穿中空內衣」形狀全露！　隋棠狂盯「胸下2條線」羞爆

《炮仔聲》惡媳肉體出軌小王！　淋浴被抓包不連戲「指甲變色了」

《炮仔聲》惡媳肉體出軌小王！　淋浴被抓包不連戲「指甲變色了」

快訊／鄭俊英群組10藝人曝光了！龍俊亨、Eddy Kim、強仁都有

快訊／鄭俊英群組10藝人曝光了！龍俊亨、Eddy Kim、強仁都有

等了66集…《炮仔聲》大姊終於登場！　李亮瑾跟「睽違1年的他」成為夫妻

等了66集…《炮仔聲》大姊終於登場！　李亮瑾跟「睽違1年的他」成為夫妻

阿信抱娃「100％撞臉」寶寶身世曝光！　粉絲驚喜狂賀：陳媽媽終於抱孫

阿信抱娃「100％撞臉」寶寶身世曝光！　粉絲驚喜狂賀：陳媽媽終於抱孫

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

眾量級家寧「8分20秒掌聲片」被惡意流傳！　受害後親上火線：請別再分享了

梁靜茹本名叫這個！　藝人鄉土味真名曝光「周迅最奇葩」…網笑噴：給了我勇氣

Mei女兒「偷拍又傳群組聊」　阿弟關房門飆罵：妳不配當我女兒！

蔡依林賞櫻被拍！　阿信驚喜現身「摀嘴羞笑」網友暴動了

南部限定！蔡阿嘎PO潤餅「神級配料」　北部人問號臉：第一次看到

情侶內湖摩鐵開房…男爆腦漿亡！　女友2年後「離奇泡水慘死」爆出恐怖巧合

「黃沐妍3mins不雅片瘋傳」超無奈！　連爸也收到：你女兒缺錢？

Sandy「單穿中空內衣」形狀全露！　隋棠狂盯「胸下2條線」羞爆

《炮仔聲》惡媳肉體出軌小王！　淋浴被抓包不連戲「指甲變色了」

快訊／鄭俊英群組10藝人曝光了！龍俊亨、Eddy Kim、強仁都有

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

BLACKPINK, YG, 日韓風

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 林志玲親睹攝影師差點摔倒　下意識秒做出這動作...暖炸了！
  2. 統神直播洗頭「他」腿部按摩　開水小姐：下次實況洗澡
  3. BLACKPINK《Kill This Love》14hr點閱創女團MV最快紀錄！
  4. 郭宗坤再進醫院動手術！　清明祭祖仍沒見柯以柔：我只盼她能和好
  5. 張庭瑚風箏下浪漫告白　追逐王淨玩起「員外撲蝶」遊戲
  6. 元氣走後⋯Lulu發現黃子佼瘦了：我的任務是守護孟耿如！
  7. 黃明昊媽媽懷孕了！　剛滿17歲「升格當哥哥」握拳偷笑
  8. 出道8年一樣惹人疼！朴寶劍突彎腰撿垃圾⋯　暖行超圈粉
  9. 周杰倫：仔細看！　發現昆凌臉頰「隱藏特徵」網驚：真的欸
  10. 睽違12年回倫敦　蔡明亮8部作品超驚豔！英國影人為他建「虛擬實境電影院」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366