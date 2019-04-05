記者吳孟庭／綜合報導

南韓女團BLACKPINK睽違10個月終於回歸樂壇，5日凌晨12點（韓國時間）公開主打歌《Kill This Love》音源與MV，旋即登上美國iTunes單曲榜冠軍寶座，MV更創下女團最快紀錄，8小時達到1800萬點閱，至今已經快要突破4000萬。

▲BLACKPINK新歌超殺氣勢回歸樂壇。（圖／翻攝自YouTube／BLACKPINK）

BLACKPINK《Kill This Love》用喇叭吹起前奏的震撼氣勢，MV中4人至少換了7、8套造型，場景也一個比一個盛大，內容講述把善良的自己給殺了，使壞的女孩主宰自我，創造韓女團中獨樹一格的風格。YouTube公開後8小時達到1800萬點閱，創下韓女團新紀錄，14小時突破3000萬，現在也即將破4000萬大關。

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不僅如此，音源在國際上也有好成績，《Kill This Love》一舉攻佔美國、歐洲各國、墨西哥、俄羅斯、土耳其、泰國、馬來西亞、印尼等36國iTunes冠軍，在iTunes Worldwide Song Chart更擠掉女神卡卡與布萊利庫柏的《Shallow》空降第一。

▲BLACKPINK《Kill This Love》14hr點閱創女團MV最快紀錄！（圖／翻攝自YouTube／BLACKPINK）

雖然在海外表現亮眼，但韓國國內的成績遇到有「音源強盜」之稱的臉紅的思春期，同時也一反常態不在晚間6點推出，導致音源成績隔日白天才上升，但目前也是維持前十名的上位圈。至於這是YG爆出勝利醜聞事件後的首組藝人回歸，YG股價今日微幅下滑0.79%。

▼BLACKPINK《Kill This Love》MV創女團新紀錄。（影片來源：YouTube BLACKPINK）