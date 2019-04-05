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大輝、佑鎭新團隱藏成員公開！來自YG　裵珍映新團也有

記者吳孟庭／綜合報導

南韓限定團體Wanna One經歷一年半合約後解散，成員們都有新規劃，包含同公司的李大輝和朴佑鎭將組新團體AB6IX出道，由於其中4人都參加過《101》而擁有知名度，最新公開最後一名隱藏人物面紗，居然是YG練習生！另外Wanna One裵珍映組的新團也有人來自YG。

▲大輝、佑鎭新團隱藏人物公開！來自YG　裴珍映新團也有。（圖／翻攝自AB6IX臉書）

▲AB6IX隱藏成員公開。（圖／翻攝自AB6IX臉書）

經紀公司Brand New Music日前公布AB6IX成員總共有5人，不意外包含Wanna One的李大輝和朴佑鎭，以及參加《101》後組雙人團先出道的MXM的林煐岷與金東賢，都曾來過台灣開唱，粉絲間對他們並不陌生，不過非常好奇那剩下一位的隱藏版成員！

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公司今（5）日揭開神秘面紗，是一名叫做全雄（전웅）的練習生，並報導指出他是一位擁有魅力的嗓音，華麗的舞蹈實力，並且精通日文的全才成員。

▲大輝、佑鎭新團隱藏成員公開！來自YG。（圖／翻攝自Mnet）

▲大輝、佑鎭新團隱藏成員待過YG、JYP。（圖／翻攝自Mnet）

不過韓粉早對這位全雄有印象，原來他曾在JYP新男團「Stray Kids」同名實境節目中亮相，當時他是YG練習生，派出來與JYP練習生對抗，Stray Kids隊長方燦一見到他就打招呼，原來他在YG之前更待過JYP，想見實力不容小覷。

▲Wanna One裵珍映新男團也有兩位來自YG的練習生BX與昇勳。（圖／翻攝自C9BOYZ臉書）

▲Wanna One裵珍映新男團也有兩位來自YG的練習生BX與昇勳。（圖／翻攝自C9BOYZ臉書）

YG練習生大放出還不只一團，Wanna One裵珍映即將組的新男團C9BOYZ，最近也開始陸續公布新成員，其中兩位成員BX與昇勳就是在YG新男團實境秀《YG寶石盒》中落選，多次被選為出道組的高人氣成員。

不過C9BOYZ還沒出道就有波折，原來是不久前才公開的一名成員，被指出道前說髒話、比中指、玩保險套、校園暴力等行為，經紀公司聲明表示，部分爆料遭到誇大，但還是決定把他從C9BOYZ成員名單上移除。

▼JYP與YG練習生對決，現在紛紛將於YG新男團Treasure 13、AB6IX、C9BOYZ出道。（影片來源：YouTube Mnet Official）

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關鍵字

AB6IX, 李大輝, 林煐岷, 金東賢, 朴佑鎭, YG, YG寶石盒, Stray Kids, 方燦, 裵珍映, C9BOYZ, BX, 昇勳, Wanna One, 日韓風

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