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昆凌飛香港前IG預告「See you soon」　周董「撒嬌口吻留言」網一看大歪樓

記者韓景樺／綜合報導

藝人昆凌2015年喜嫁天王周杰倫，婚後陸續迎來女兒小周周（Hathaway）及兒子Romeo，但當了爸媽的小倆口依然非常恩愛，不時在IG上放閃互動，讓粉絲看了超羨慕。4日昆凌為了出席活動前往香港，周杰倫也在老婆的發文下撒嬌留言，但內容卻忍不住讓網友歪樓，笑翻眾人。

▲▼昆凌4日到香港工作。（圖／翻攝自IG／昆凌）

▲昆凌和周杰倫婚後依舊十分恩愛。（圖／翻攝自IG／昆凌）

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前些日子才和周杰倫帶著寶貝兒子、女兒到歐洲旅遊，昆凌4日又飛到香港出席活動，行程滿檔。而她在出發前不忘在IG發文報備行蹤「See you soon! #hk #ootd #repost」，沒想到老公竟手刀跑來留言，還以撒嬌口吻寫下「我最快，哈哈，不管」，更附上一顆大愛心，徹底展現了天王私下對老婆的寵愛和依賴，也讓網友們再次見識到2人的「秀恩愛」日常。

只不過，有網友看了周杰倫的留言內容忍不住吐槽「一個男人為什麼這麼想不開，說自己最快」，幽默的回應讓其他網友也忍不住笑說「你有毒吧」、「終於有人說出來了哈哈哈哈」。

▲▼昆凌4日到香港工作。（圖／翻攝自IG／昆凌）

▲昆凌4日到香港工作。（圖／翻攝自IG／昆凌）

而據香港《蘋果日報》報導，昆凌出席活動時難得談到一雙子女的性格，透露女兒活潑、兒子則比較溫和，因為Romeo常會跟在小周周後面跑，所以她也會告訴女兒要當弟弟的好榜樣。當聊到老公會不會和2個寶貝爭寵，她則笑著爆料說「也有一點」，並鬆口以「不排斥、不勉強」來回應生第3胎的看法。

▲▼昆凌4日在香港出席活動。（圖／Hannah昆凌資訊站微博）

▲昆凌4日在香港出席活動。（圖／翻攝自微博／Hannah昆凌資訊站微博）

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昆凌, 周杰倫, hannah, 周董

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