吳怡霈拍新戲嘉義longstay！　才剛PO文「一個人吃鍋」...結果暖炸

記者韓景樺／綜合報導

三立週五新戲《天之蕉子》（原名《金蕉歲月》）近日正在熱拍中，在劇中擔任主角的吳怡霈也為戲展開嘉義longstay。過去就常在IG分享工作日常的她，3日也發了限時動態，透露正一個人吃鍋，想不到卻意外得到小粉絲的回覆，讓她直呼對方「好可愛」。

▲吳怡霈近日人在嘉義拍戲。（圖／翻攝自IG／吳怡霈）

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《天之蕉子》由馮凱執導，主要演員包含楊子儀、吳怡霈、楊小黎和陳謙文等，因為拍攝場景多半在嘉義、台南、屏東一帶，因此吳怡霈近日也展開了嘉義longstay。

▲吳怡霈近日拍新戲，透露自己在嘉義longstay。（圖／翻攝自IG／吳怡霈）

3日她在IG限時動態透露自己獨自去吃涮涮鍋，桌上的菜盤和肉片看起來很豐盛，她還配上文字補充「在嘉義，一個人的小火鍋，突然覺得自己很帥氣。」沒想到過了一陣子竟然有網友主動回覆「我跟同學剛剛在自助餐有遇到妳欸，其實我們可以陪你吃」，還不忘害羞告白「我們都是你的小粉絲」，讓吳怡霈忍不住讚他可愛，更說「下次跟我一起吃，我會在嘉義很久時間。」

大概是覺得這段互動太有趣，吳怡霈也藉此再發一則限時動態和網友們分享，還大方呼籲「下次大家看到我在嘉義一個人吃飯，都來陪我吃吧！」

▲吳怡霈發文一個人吃鍋，結果得到小粉絲暖心回覆。（圖／翻攝自IG／吳怡霈）