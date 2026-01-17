SM娛樂攜手微博！　全面開放「音樂二創版權」引爆社群

記者張筱涵／綜合報導

中國微博與南韓大型經紀公司SM娛樂正式達成戰略合作，雙方將在音樂版權、藝人互動以及內容共創等多個層面展開深度協作，消息曝光後迅速引發粉絲關注，被視為韓流娛樂進一步深化中國社群布局的重要動向。

▲SM娛樂和微博合作。（圖／翻攝自微博／微博海外明星）



根據官方說明，SM娛樂將向微博開放旗下音樂版權，允許平台用戶進行二次創作，涵蓋短影音、音樂混剪等多元形式。同時，SM旗下藝人未來也將透過多種方式與微博用戶互動，包括官方帳號經營、話題活動及內容合作等，強化藝人與粉絲之間的社群連結。

微博方面則表示，未來將持續拓展與全球優質娛樂公司的合作版圖，深化「娛樂社交」戰略，藉由跨平台、跨文化的內容整合，為用戶帶來更豐富且具創意的娛樂體驗，同時推動跨文化娛樂交流。

SM娛樂中國區理事、Super Junior-M成員周覓也親自透過社群平台分享雙方合作合照，並簡短寫下「合作愉快，未來可期」，進一步證實此次合作關係。

▲周覓是SM娛樂中國區理事。（圖／翻攝自微博／周觅MI）



消息一出，立刻在微博掀起熱烈討論，粉絲紛紛湧入留言區表達期待與訴求，包括「周理事合作愉快」、「多讓我擔發博」、「快點讓中本悠太開通微博」、「那請好好維護EXO」、「給金泰妍開微博！給裴珠泫開微博！給柳智敏、金旼炡、吉賽爾開微博！」等留言不斷，甚至有人直呼「這是要開始全面開放韓國娛樂圈了嗎」。

外界普遍認為，此次微博與SM娛樂的戰略合作，不僅有助於SM旗下藝人擴大在華語圈的曝光與影響力，也象徵中國大型社群平台在全球娛樂產業中的布局持續加深，後續發展備受關注。