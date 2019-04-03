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《食尚玩家》回來了！　曾國城領軍「棚內＋棚外」變身大型美食益智節目

記者林彥君、韓景樺／台北報導

知名的美食旅遊節目《食尚玩家》之前宣告進行改版，距離2018年播畢改版前最後一集，已經將近5個月。如今傳出節目將重啟，錄製型態也將從全外景改成棚內和外景單元任務結合，而主持名單的部分也做出了調整。

▲▼食尚玩家將推出新版本。（圖／翻攝自Facebook／曾國城、Dora謝雨芝）

▲食尚玩家新版本將由曾國城領軍，曾子余和Dora謝雨芝負責外景主持。（圖／翻攝自Facebook／曾國城、Dora謝雨芝）

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《食尚玩家》過去從美食節目起家，後續加入了《來去住一晚》、《就要醬玩》等不同主題，旅遊足跡更是遍佈國內外。不只捧紅了莎莎、曾子余、黃鐙輝、哈孝遠、林彥君、顏永烈等一眾外景主持人，班底成員浩角翔起更曾因《食尚玩家》拿下2011年的金鐘獎最佳綜藝節目主持人，十分受到觀眾喜愛。

▲▼詹姆士。（圖／翻攝自Facebook／詹姆士）

▲食尚主廚詹姆士也會加入主持行列。（圖／翻攝自Facebook／詹姆士）

據《ETtoday星光雲》記者向TVBS求證，也得到「《食尚玩家》升級版即將於近期登場」的回應。主持團隊由曾國城領軍，搭檔外景主持人曾子余、Dora（謝雨芝），以及食尚主廚詹姆士，將打破原有的純外景型態，以棚內加外景的方式，延續食尚精神，更加碼打造升級版旗艦綜藝，以吃喝玩樂資訊為主軸，期待能呈現出大型美食益智節目的氣勢。

貓咪對準哥哥尾巴直撲！　爸哀嚎：嘶...那是我的蛋啊

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食尚玩家, 曾國城, 曾子余, 詹姆士, Dora, 謝雨芝

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