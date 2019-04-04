《寒戰II》女星要結婚了！　傳10月米蘭古堡浪漫嫁富三代男友

記者韓景樺／綜合報導

香港女星文詠珊憑藉甜美外貌、姣好身材，過去接演不少知名戲劇作品，更曾因電影《赤道》、《寒戰II》兩度入圍香港電影金像獎最佳女配角，星途看好。目前和圈外男友穩定交往中的她，也在4日傳出10月出嫁的婚訊，讓外界十分驚訝。

▲文詠珊。（圖／翻攝自微博／JaniceMan文咏珊）

現年30歲的文詠珊和女星Angelababy為同期模特兒出身，還曾被說過和對方「宛如雙胞胎姐妹」，後轉往影劇圈發展，不只在電影中露過臉，也接拍了不少陸劇，過去在《九州·海上牧雲記》中扮演「盼兮」的扮相更被大讚魅力結合了靈氣。

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▲文詠珊和Angelababy過去是同期出道的好姐妹。（圖／CFP）

外貌出眾的文詠珊，私下感情生活卻很低調，和圈外富三代男友吳啟楠交往5年，戀情十分穩定。4日有媒體報導，她從去年開始著手籌備婚事，但對外三緘其口，連周圍的友人都不知道2人好事將近，直到近期她開始邀請親友參加婚禮，婚訊才曝了光。

▲文詠珊傳婚訊。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

而據香港《蘋果日報》報導，文詠珊將在10月12日和男友吳啟楠在米蘭的一處湖畔古堡舉行婚禮，受邀對象大多是雙方至親和友人，而2人拍攝的婚紗照和喜帖也已經出爐，看起來十分幸福。面對記者的祝福，即將成為人妻的文詠珊並沒有承認或否認，僅低調地透過簡訊回覆「暫時不多說，謝謝大家的關心。」

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