新版《鹿鼎記》韋小寶是他！將娶《甄嬛》女星當老婆　網讚：導演真會選人

記者韓景樺／綜合報導

金庸經典作品《鹿鼎記》過去被多次翻拍，曾演出主角「韋小寶」的演員無數，當中也不乏如周星馳、陳小春、張衛健、黃曉明等影劇大咖。而最新版《鹿鼎記》的「韋小寶」一角將由大陸男星張一山出演，3日他的古裝扮相也在網上曝光了。

▲張一山和唐藝昕將搭檔演出新版《鹿鼎記》。（圖／翻攝自微博／張一山、唐藝昕）

據傳新版《鹿鼎記》已在上海低調開拍，而3日微博也曝光了張一山的「韋小寶」造型，只見他剃成光頭，後腦勺上也綁了清朝的長辮子，身著暗紅色繡有金色圖騰的清裝服飾，走起路來頗有架勢，臉上的表情也十分認真。

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而一同被直擊的還有女星唐藝昕，她過去曾演出《後宮甄嬛傳》、《陸貞傳奇》等多部知名作品，據傳這次在劇中將飾演刁蠻又古靈精怪的「建寧公主」，也是韋小寶的7個老婆之一，一襲淺綠色的清宮裝和挽起的髮髻，扮相看來很俏麗。

▲張一山的「韋小寶」造型曝光。（圖／翻攝自微博／鳳凰網娛樂）

童星出身的張一山，過去在陸劇《家有兒女》中表現出色，也曾客串演出電影《老炮兒》，2016年的網劇作品《余罪》的表現更被讚是「每一條青筋都在叫囂著演技」，是名值得期待的新生代演員。而網友們對他的「韋小寶」也十分看好，紛紛留言「年輕演員演韋小寶，還真是他最合適」、「本來反感翻拍，但張一山演韋小寶，突然覺得很期待」，更有人搞笑爆粗口稱讚導演「真會選人」，甚至說他是「除了小春之後，最合適小寶的人」。

▲張一山的演技頗受網友肯定。（圖／翻攝自微博／鳳凰網娛樂）