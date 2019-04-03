ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

新版《鹿鼎記》韋小寶是他！將娶《甄嬛》女星當老婆　網讚：導演真會選人

記者韓景樺／綜合報導

金庸經典作品《鹿鼎記》過去被多次翻拍，曾演出主角「韋小寶」的演員無數，當中也不乏如周星馳、陳小春、張衛健、黃曉明等影劇大咖。而最新版《鹿鼎記》的「韋小寶」一角將由大陸男星張一山出演，3日他的古裝扮相也在網上曝光了。

▲▼張一山和唐藝昕。（圖／翻攝自微博／張一山、唐藝昕）

▲張一山和唐藝昕將搭檔演出新版《鹿鼎記》。（圖／翻攝自微博／張一山、唐藝昕）

據傳新版《鹿鼎記》已在上海低調開拍，而3日微博也曝光了張一山的「韋小寶」造型，只見他剃成光頭，後腦勺上也綁了清朝的長辮子，身著暗紅色繡有金色圖騰的清裝服飾，走起路來頗有架勢，臉上的表情也十分認真。

請繼續往下閱讀...

而一同被直擊的還有女星唐藝昕，她過去曾演出《後宮甄嬛傳》、《陸貞傳奇》等多部知名作品，據傳這次在劇中將飾演刁蠻又古靈精怪的「建寧公主」，也是韋小寶的7個老婆之一，一襲淺綠色的清宮裝和挽起的髮髻，扮相看來很俏麗。

▲▼張一山演鹿鼎記的造型曝光。（圖／翻攝自微博／鳳凰網娛樂）

▲張一山的「韋小寶」造型曝光。（圖／翻攝自微博／鳳凰網娛樂）

童星出身的張一山，過去在陸劇《家有兒女》中表現出色，也曾客串演出電影《老炮兒》，2016年的網劇作品《余罪》的表現更被讚是「每一條青筋都在叫囂著演技」，是名值得期待的新生代演員。而網友們對他的「韋小寶」也十分看好，紛紛留言「年輕演員演韋小寶，還真是他最合適」、「本來反感翻拍，但張一山演韋小寶，突然覺得很期待」，更有人搞笑爆粗口稱讚導演「真會選人」，甚至說他是「除了小春之後，最合適小寶的人」。

▲▼張一山演鹿鼎記的造型曝光。（圖／翻攝自微博／鳳凰網娛樂）

▲▼張一山演鹿鼎記的造型曝光。（圖／翻攝自微博／鳳凰網娛樂）

▲張一山的演技頗受網友肯定。（圖／翻攝自微博／鳳凰網娛樂）

推薦閱讀

余文樂兒傻看爸媽玩親親！　「外八小腳＋白嫩嘴邊肉」萌度破表

余文樂兒傻看爸媽玩親親！　「外八小腳＋白嫩嘴邊肉」萌度破表

關穎1歲兒天母公園放風！好奇盯小瓢蟲沒膽摸　奶音喊「怕怕」萌炸

關穎1歲兒天母公園放風！好奇盯小瓢蟲沒膽摸　奶音喊「怕怕」萌炸

陳妍希帶2歲兒作畫！小星星「尖下巴肉臉頰」曝光　網狂讚：好想親一下

陳妍希帶2歲兒作畫！小星星「尖下巴肉臉頰」曝光　網狂讚：好想親一下

宋茜劈「一字腿」拒絕洋芋片！吃藍莓減肥不忘餵愛豬　網勸：手洗洗吧

宋茜劈「一字腿」拒絕洋芋片！吃藍莓減肥不忘餵愛豬　網勸：手洗洗吧

劉亦菲實力寵粉！粉絲故宮偶遇求更文　40分鐘後立PO「凸肚照」回應

劉亦菲實力寵粉！粉絲故宮偶遇求更文　40分鐘後立PO「凸肚照」回應

簡嫚書俏臉慘被1歲女當「屁墊」　眼神死＋額頭爆青筋照吸萬人點讚

簡嫚書俏臉慘被1歲女當「屁墊」　眼神死＋額頭爆青筋照吸萬人點讚

CHEN熬7年終出SOLO！個人專輯激出EXO團魂　LAY發聲力挺

CHEN熬7年終出SOLO！個人專輯激出EXO團魂　LAY發聲力挺

宋茜劈「一字腿」拒絕洋芋片！吃藍莓減肥不忘餵愛豬　網勸：手洗洗吧

宋茜劈「一字腿」拒絕洋芋片！吃藍莓減肥不忘餵愛豬　網勸：手洗洗吧

gu9udan金世正飆唱《有一種悲傷》！標準中文＋深情高音暴擊　網淚崩：神仙唱歌

gu9udan金世正飆唱《有一種悲傷》！標準中文＋深情高音暴擊　網淚崩：神仙唱歌

關穎1歲兒天母公園放風！好奇盯小瓢蟲沒膽摸　奶音喊「怕怕」萌炸

關穎1歲兒天母公園放風！好奇盯小瓢蟲沒膽摸　奶音喊「怕怕」萌炸

勝利砲友現身！「熱情掌聲片流出」　女人排隊被睡…她：做完下一個在門口等

勝利砲友現身！「熱情掌聲片流出」　女人排隊被睡…她：做完下一個在門口等

媽媽抱娃賞櫻…遇電視台訪問！　一轉頭網淪陷「可愛到不輸女偶像」

媽媽抱娃賞櫻…遇電視台訪問！　一轉頭網淪陷「可愛到不輸女偶像」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

勝利砲友現身！「熱情掌聲片流出」　女人排隊被睡…她：做完下一個在門口等

媽媽抱娃賞櫻…遇電視台訪問！　一轉頭網淪陷「可愛到不輸女偶像」

法比歐婚頭！認了台灣女友是「對的人」　熱吻閃照曝光…完美4優點收服他

勝利台灣林太其實是「于太」！　「台中千億賭國大亨妻」真實身分起底

偷拍陳冠希被轟爆！直播主關帳號「我要去死了」　楊宗緯開嗆：我親自上香

賈靜雯44歲「零修圖素顏曝光」！　臉上瑕疵全現形…網心疼：當媽才懂

張軒睿喊Selina「1個字」…2肢體接觸甜炸！鬆口認：想確定交往

《女神降臨》繆斯級作者朋友也超正！　網友一看「她就是婊子原型」

正妹10年罹8癌淚崩！　工人男友「辭職飛1500公里娶她」：我想給她一個家

黃子佼po來電記錄「一整排全是大咖」！　網驚見「調情訊息」曝真相

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

新鹿鼎記, 張一山, 唐藝昕

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 林俊傑打赤膊「轉正面」40萬人全崩潰　釣出香港女神抗議了！
  2. 《食尚玩家》主持群大洗牌　老班底莎莎、浩角翔起回應了！
  3. 瑤瑤累積1年半…終於曝光韓男友「超閃合照」！　甜蜜認愛：2個蠢蛋
  4. 「南優鉉」變丁海寅師弟　簽約FNC娛樂！粉絲嚇瘋：心臟要掉了
  5. 新版《鹿鼎記》韋小寶是他！將娶《甄嬛》女星當老婆　網讚：導演真會選人
  6. 鍾麗緹又爆懷孕　沉默1星期…老公「輕撫她肚子」鬆口了！
  7. HYDE台北開唱前學的3句中文超歪！自爆全身痠痛想去這放鬆
  8. 陳怡蓉助遲緩兒「慢飛」飄母愛　生完神速鏟肉：還差3kg！
  9. 陳志朋短褲走秀「一大包」！　上空「鬆垮肥肉」崩壞現形…網看傻
  10. 當過新加坡特種警察、企業總裁！　「40歲的他」圓夢發片

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366