簡嫚書俏臉慘被1歲女當「屁墊」　眼神死＋額頭爆青筋照吸萬人點讚

記者韓景樺／綜合報導

藝人簡嫚書和髮型設計師老公2017年結婚，婚後育有1歲的可愛女兒「雲大」，升格當媽後的她常在IG曬育兒日常，近日也分享了一張女兒坐在自己臉上的照片，讓網友笑說真是「甜蜜的負荷」。

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▲簡嫚書和老公育有女兒「雲大」。（圖／翻攝自IG／簡嫚書）

簡嫚書的女兒2月剛滿周歲，「抓周」當天夫妻倆滿心期待，想不到「雲大」選了半天，最後竟直接轉身抱住爸爸，逗趣反應笑翻眾人。

▲簡嫚書女兒2月時才舉行「抓周」。（圖／翻攝自IG／簡嫚書）

而近日簡嫚書再度發文「我究竟該用什麼樣的心情來面對被晚輩如此這般的對待......」只見照片中穿著家居服的「雲大」邊吃著奶嘴，邊無辜地望向鏡頭，手裡還抓著玩具，模樣十分可愛，而躺在床上、臉更被女兒一屁股坐著的簡嫚書，則看起來有些「眼神死」，無奈情緒全寫在臉上，額頭上冒出的青筋更是藏不住。

有網友看了忍不住留言，指她被女兒當成了枕頭，簡嫚書則親自回覆「還是屁墊...」，逗趣反應讓有類似經驗的網友也紛紛回應「這也是我的日常」、「歡迎來到孩子的世界」，但也有網友搞笑建議「等等再翻面讓她坐」，讓人哭笑不得。

▲簡嫚書分享被女兒「雲大」坐在臉上的照片。（圖／翻攝自IG／簡嫚書）