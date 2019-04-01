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CHEN熬7年終出SOLO！個人專輯激出EXO團魂　LAY發聲力挺

記者韓景樺／綜合報導

南韓人氣偶像團體EXO的主唱CHEN出道7年，首次以個人名義發行迷你專輯《四月，和花（April，and a flower）》，外界對此皆十分期待、關注。1日他在首爾出席專輯發行紀念音樂會時，也首度提到籌備過程中的小花絮，而成員們給予的應援，也讓人看見了EXO的好感情。

▲▼CHEN發SOLO專輯。（圖／翻攝自Facebook／EXO）

▲CHEN發SOLO專輯，LAY也發文為他應援。（圖／翻攝自Facebook／EXO）

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1日CHEN出席了《四月，和花》的音樂會，對於第一次以個人身分錄音、活動，他難掩緊張，謙虛透露這次有好好檢視了自己，也從頭開始做了準備，因為「覺得自己實力不足，比我強的人太多了。」他更直言，很想填滿自身的不足，所以認真地回顧了從前的自己，「是以從頭開始準備的心情來籌備這張專輯的。」

▲▼CHEN發SOLO專輯。（圖／翻攝自Facebook／EXO）

▲CHEN。（圖／翻攝自Facebook／EXO）

特別的是，這場音樂會的主持人由EXO的大哥XIUMIN擔任，他過去因為和CHEN感情好而被粉絲暱稱為「金兄弟」，這次也親自出席來表達支持。XIUMIN爆料「CHEN是第一次發SOLO專輯，我也是第一次站在這個位子上當MC，其實我比他還緊張。」對於CHEN的努力練習，身為旁觀者的他也覺得「就像瘋了一樣」，但因為是成員中第一個SOLO的人，他們都很期待。

CHEN也感謝的說，一開始會好奇成員們的反應，但因為在準備過程中，他們給予的反應都很正面、坦率，自己也從中獲得了許多勇氣。更接著透露「其實成員中，伯賢也非常會唱歌，個人則很喜歡D.O.的聲音，至於如果要說自己的優點，我想大概是擁有乾淨的嗓音。」

▲▼XIUMIN和CHEN。（圖／翻攝自Twitter/SMTOWNGLOBAL）

▲XIUMIN當CHEN的SOLO專輯紀念音樂會的MC。（圖／翻攝自Twitter／SMTOWNGLOBAL）

主打歌《四月後的離別》是一首擁有細膩鋼琴演奏的抒情歌曲，講述戀人間的愛情隨著時間流逝而枯萎，也能說是因倦怠期而分手的男女間的代表歌曲。CHEN也表示，這首主打歌很符合自己的心意，「和其他首歌相比，也是很快就結束錄音的一首歌。」雖然在拍攝MV的過程中花了6、7個小時，情感的處理上需要細膩也覺得很困難，但他還是很滿意，還不忘悄悄透露一些MV中的隱藏版的小細節，「我的閃電超能力也有形象化在樹枝上，希望這些細膩的小細節大家會喜歡。」

▲▼CHEN發SOLO專輯。（圖／翻攝自Facebook／EXO）

▲CHEN。（圖／翻攝自Facebook／EXO）

而除了XIUMIN實際現身相挺外，EXO的隊長SUHO、燦烈也都在IG貼心發文，更各自肉麻告白「愛你」和「就算4月過了我們也要在一起」，伯賢更是最早發文為CHEN打歌的成員，讓粉絲大呼超有愛。特別的是，就連很久沒有回歸團體活動的陸籍成員LAY也不忘透過IG喊話「我真的喜歡這首歌，希望你們喜歡它。」為CHEN應援的舉動讓粉絲感動不已，紛紛激動留言「We are one從來不是說說的」、「好感動」、「快點回來吧！」

▲▼伯賢也發文為CHEN應援。（圖／翻攝自IG／伯賢）

▲▼EXO成員紛紛發文為CHEN應援。（圖／翻攝自IG／SUHO、燦烈、張藝興）

▲▼EXO成員紛紛發文為CHEN應援。（圖／翻攝自IG／SUHO、燦烈、張藝興）

▲▼EXO成員紛紛發文為CHEN應援。（圖／翻攝自IG／SUHO、燦烈、張藝興）

▲EXO成員紛紛發文為CHEN應援。（圖／翻攝自IG／伯賢、SUHO、燦烈、張藝興）

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EXO, CHEN, XIUMIN, SUHO, 燦烈, LAY, 張藝興

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