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韓版《流星花園》美作杉菜合體了！開播10周年凍齡同框　網哭：友誼萬歲

記者韓景樺／綜合報導

韓版《流星花園》（花樣男子）2009年播出後掀起旋風，不只女主角具惠善擁有高人氣，也連帶捧紅了劇中帥氣又多金的「F4」李敏鎬、金賢重、金範和金俊。如今10年過去，5人中已經「脫單」的具惠善和金俊也再次合體，讓粉絲驚喜不已。

▲▼金俊和具惠善。（圖／翻攝自IG／金俊、具惠善）

▲金俊和具惠善都已經結婚了。（圖／翻攝自IG／金俊、具惠善）

金俊過去曾是男團「T-MAX」成員，2015年與交往9年的圈外女友秘婚生女，直到2018年才正式公開已婚身分。而具惠善則是透過韓劇《吸血鬼醫生》和男星安宰賢相戀，雖然男方小她3歲，依然感情甜蜜，並在2016年5月結婚。

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▲▼金俊和具惠善。（圖／翻攝自IG／金俊、具惠善）

▲金俊和女兒。（圖／翻攝自IG／金俊）

婚後不久，具惠善即因健康因素從韓劇《你太過分了》下車，專心在家調養身體；而金俊近年則是轉往音樂劇領域發展，過去也曾帶女兒參加韓綜《超人回來了》的錄製，展現了好爸爸的形象。

▲▼懷孕艱辛…　韓版《流星花園》金俊瞞婚3年「是為了老婆」（圖／翻攝自KBS）

▲▼懷孕艱辛…　韓版《流星花園》金俊瞞婚3年「是為了老婆」（圖／翻攝自KBS）

▲金俊過去曾帶女兒上《超人回來了》。（圖／翻攝自KBS）

3日下午，金俊透過IG發文「真的好久不見，還是老樣子呢」，並曬出2人久違的私下合照。穿著休閒的2人似乎是在咖啡廳見面，拿著手機自拍的金俊精神奕奕，臉上還帶著淺淺微笑；具惠善則是戴著米色的帽子、圍上了圍巾，穿得十分保暖，看起來氣色也很不錯。2人和當年演出《花樣男子》時的外貌都相距不大，也被稱讚凍齡有術。

而2人的合照一出，也勾起了粉絲的回憶，紛紛留言高呼「友誼萬歲」，更說想看當年的5位主角重聚，甚至還有網友許願希望能看他們再演出《花樣男子2》。

▲▼金俊和具惠善。（圖／翻攝自IG／金俊、具惠善）

▲金俊和具惠善久違同框合照。（圖／翻攝自IG／金俊）

「哼！誰先退讓誰是小狗！」　博美兄弟嘔氣笑翻網友　

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