陳喬恩兒童節慶生！　燦笑比YA「今天我四歲」Q萌幼齒照曝光

記者韓景樺／綜合報導

藝人陳喬恩出道17年，因主演的偶像劇《王子變青蛙》、《命中注定我愛你》收視亮眼，獲得不少粉絲支持。她近年演藝重心移往大陸，4日也迎來40歲生日，圈內不少「女神級」好友都發文為她慶生。

▲陳喬恩4月4日生日。（圖／翻攝自微博／陳喬恩）

請繼續往下閱讀...

4月4日不只是兒童節，也是陳喬恩的生日，一早好姐妹謝娜就在微博發文祝她生日快樂，還親暱稱她「球恩」。附上的自拍照中，可以看出是由陳喬恩掌鏡，戴著墨鏡的謝娜則小鳥依人地把頭輕靠在她肩上，2人臉上都掛著開心的微笑。而陳喬恩看了也感動地回她「我的辣啊～愛妳喔」，還附上了一顆大愛心，看得出2人私下的好交情。

▲陳喬恩和謝娜過去在《我們來了》第一季合作過。（圖／翻攝自微博／陳喬恩）

除了謝娜以外，閨蜜陳妍希也在微博曬出歡樂合照，照片中的2人看起來皮膚好到發光，躲在陳妍希後方的陳喬恩頭上戴著高帽子，雙手開心比YA，笑得十分燦爛。陳妍希更貼心發文「願全世界最好的妳，永遠能露出像孩子般快樂的笑容！在美麗的地方好好過生日啊！」陳喬恩看了也俏皮回道「我妍希～今天我四歲了，蛋糕我全幫妳吃了啊！」意外曝露「幼齒」的一面。

▲陳喬恩和陳妍希曾一起去看舞台劇。（圖／翻攝自微博／陳喬恩）

其實陳喬恩和陳妍希私下交情好，2人曾相約見面去看舞台劇，也會互相捧場對方的作品。2016年陳妍希和陳曉在北京舉辦婚禮時，陳喬恩也是伴娘團的成員之一，當時她還興奮發文「我人生中第一次當伴娘哎，好好玩」，並為新人送上滿滿的祝福，足見2人的姐妹情誼。

▲陳喬恩（下排左二）曾經當過陳妍希和陳曉的伴娘。（圖／翻攝自微博／陳喬恩）