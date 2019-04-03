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關穎1歲兒天母公園放風！好奇盯小瓢蟲沒膽摸　奶音喊「怕怕」萌炸

記者韓景樺／綜合報導

藝人關穎2013年和香港CEO朱志威完成終生大事，婚後先誕下大女兒「朱古力」（C.C.），2017年、2018年則分別迎來兒子Phi Phi和老么DD，一家五口感情緊密。經常在IG曬娃的她，2日也帶兒子們到公園踏青，母子互動超溫馨。

▲▼關穎2日帶兒子到公園踏青。（圖／翻攝自IG／關穎）

▲▼關穎2日帶兒子到公園踏青。（圖／翻攝自IG／關穎）

▲▼關穎2日帶兒子到公園踏青。（圖／翻攝自IG／關穎）

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▲關穎和老公婚後育有3個孩子。（圖／翻攝自IG／關穎）

關穎2日在IG分享了帶孩子們到天母公園玩的有趣過程。影片裡，Phi Phi光著上半身，露出超可愛的小肚子，雙頰玩得紅撲撲的，模樣超可愛；而她則是陪在兒子身旁，手捧著一隻紅色的小瓢蟲，見Phi Phi目不轉睛盯著它，還不忘溫柔地問「要不要摸摸看？」但兒子卻連連搖頭say NO，還作勢想推開媽媽的手。

關穎見狀依舊耐心地安撫著兒子，並安慰「沒有什麼好怕的呀！」想不到Phi Phi用奶音回答「怕怕，這個」，對媽媽的誘導不為所動。而她也不放棄邊誇著瓢蟲可愛，邊把瓢蟲放到Phi Phi的小腳上，讓Phi Phi害怕地差點哭出來。但即使如此，關穎還是很有原則的和兒子對話，並要Phi Phi和小瓢蟲道別。

▲▼關穎2日帶兒子到公園踏青。（圖／翻攝自IG／關穎）

▲關穎手捧著瓢蟲和兒子Phi Phi對話。（圖／翻攝自IG／關穎）

而這趟不只和小瓢蟲互動，Phi Phi也開心地盪了鞦韆，還和老么DD在草地上合影。戴著藍色帽子的他微微低頭，視線不知道是在看弟弟還是草地上的球；而一旁斜戴著白色帽子的DD，則是穿著無袖背心和短褲乖巧地坐著，藏不住的肉手臂和腳丫，也讓網友直呼「超可愛」。

▲▼關穎2日帶兒子到公園踏青。（圖／翻攝自IG／關穎）

▲▼關穎2日帶兒子到公園踏青。（圖／翻攝自IG／關穎）

▲關穎2日帶兒子到公園踏青。（圖／翻攝自IG／關穎）

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